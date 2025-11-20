Hàng nghìn người thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 20/11, theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2025 đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2025 thu hút đông đảo người dân tham gia (Ảnh: Huỳnh Hải).

Các thí sinh thi nội dung tìm hiểu pháp luật, cập nhật kiến thức, quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ); chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác an toàn, VSLĐ.

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi làm việc trong khu vực, vận hành trang thiết bị có nguy cơ cao xảy ra TNLĐ.

Tìm hiểu nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động khi được tham gia các lớp nghiệp vụ, huấn luyện về an toàn trong lao động.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website của Sở Nội vụ. Thí sinh dự thi được tham gia không giới hạn số lần thi, trả lời 25 câu hỏi dạng trắc nghiệm trong vòng 25 phút.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cuộc thi đã thu hút hơn 7.300 người thi, với trên 18.800 lượt tham gia thi. Với những bài thi chất lượng tốt nhất, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 16 giải khuyến khích cho 22 thí sinh, với tổng giải thưởng 30 triệu đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong việc nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, VSLĐ trong quá trình lao động, sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, VSLĐ; các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, VSLĐ.

Qua cuộc thi, tỉnh muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền; đề ra biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong công nhân lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Từ đó, đưa công tác an toàn, VSLĐ trở thành một phong trào rộng rãi, góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.