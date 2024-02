Nhà máy nhộn nhịp sản xuất xuyên Tết

Không khí đón chào năm mới đang diễn ra trên khắp cả nước với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhưng tại nhiều nhà máy hoạt động sản xuất vẫn được duy trì liên tục với sự hối hả, tập trung cao độ.

Do đơn hàng gấp cần giao cho đối tác từ Mỹ, Nhật Bản, Australia, khoảng 500 công nhân, gần một nửa nhân lực tại nhà máy An Hạ tham gia sản xuất xuyên Tết. Những ngày trong Tết, công nhân duy trì sản xuất 2 ca/ngày, được trả lương gấp 3 lần so với ngày thường.

Dòng chảy hàng hóa vẫn sôi động cả trong những ngày nghỉ Tết. Trung bình mỗi ngày, cảng Tân cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 11-13 lượt tàu, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên 1 triệu tấn, tăng gần 15% so với thời điểm Tết năm ngoái.

(Ảnh: VTV.VN)

Hàng hóa những ngày đầu năm về nhiều, công việc của những lái xe đầu kéo như anh Xuyên bận rộn không kém ngày thường. Dẫu vậy, làm việc trong Tết cũng mang lại cho những người lao động như anh nhiều cảm xúc.

''Đêm giao thừa các đoàn tàu nước ngoài cập cảng rất nhiều. Tàu nhiều, công việc bận rộn hơn nhưng anh em rất hào hứng, phấn khởi'', anh Đỗ Văn Xuyên, lái xe đầu kéo cảng Tân cảng Cát Lái cho biết.

Sản xuất liền mạch, dòng chảy hàng hóa sôi động ngay những ngày đầu năm đã mang đến những kỳ vọng vào một năm kinh tế tiếp tục phát triển, thuận buồm xuôi gió. Còn những người lao động, trở về khu lưu trú sau ngày làm việc dài, họ lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết và cùng mong ước công việc trong năm mới luôn ổn định.