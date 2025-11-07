Bỏ phố cảng về bản khởi nghiệp, người đàn ông trở thành triệu phú

Hành trình khởi nghiệp đầy thử thách

Giữa bản làng Mường Quàng (Nghệ An), mô hình nuôi dế thương phẩm của anh Phạm Công Văn (SN 1992, quê thành phố Hải Phòng) đang trở thành điểm nhấn kinh tế độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Rời phố thị sầm uất, chàng trai gốc Hải Phòng này đã chọn về quê vợ để khởi nghiệp với một ý tưởng từng bị cho là "dở hơi" - nuôi dế.

Anh Văn cho dế ăn cám ngô – nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có tại địa phương, giúp đàn dế sinh trưởng tốt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Văn cho biết sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào năm 2022, anh cùng vợ quyết định về Mường Quàng sinh sống. Nhận thấy khí hậu mát mẻ, yên bình và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, anh bắt đầu tìm kiếm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế.

“Sau khi tìm hiểu, tôi thấy nuôi dế rất phù hợp với điều kiện địa phương. Loài vật này dễ chăm, ít bệnh, chi phí thấp mà đầu ra ổn định. Thế là tôi quyết định thử sức”, anh Văn cho biết.

Ban đầu, anh Văn tự mày mò học kỹ thuật nuôi dế qua sách và Internet, nghiên cứu kỹ tập tính sinh sản của loài vật này. Anh bắt đầu với 20 khay nuôi nhỏ làm từ vỉ trứng gà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp giữ nhiệt ổn định. Trong quá trình đó, anh kiên trì theo dõi từng giai đoạn, ghi chép chi tiết để rút kinh nghiệm.

Những ngày đầu, đàn dế chết khá nhiều, khiến dân bản không khỏi hoài nghi: “Nuôi con bé tí thế này sao mà khá được”. Tuy nhiên, anh Văn không nản lòng. Anh rà soát lại toàn bộ quy trình, điều chỉnh độ ẩm, thức ăn và nhiệt độ, dần dần đàn dế phát triển ổn định hơn.

Anh Văn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dế và kỹ thuật chăm sóc đàn dế thương phẩm với phóng viên (Ảnh: Ha Na).

Khi tỷ lệ sống tăng cao, anh mạnh dạn mở rộng quy mô, xây dựng trang trại khép kín với 40 thùng nuôi lớn.

Thành công từ những điều nhỏ bé

Theo anh Văn, nhiệt độ lý tưởng cho dế phát triển là 28-30°C, chuồng nuôi phải khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thức ăn chủ yếu là lá sắn, lá chuối, cám ngô, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

“Dế lớn nhanh lắm, 30-40 ngày là có thể xuất bán. Dế nhỏ thì bán cho người nuôi chim cảnh, còn dế trưởng thành cấp đông cung cấp cho nhà hàng đặc sản”, anh Văn chia sẻ.

Hiện nay, mỗi kg dế thương phẩm có giá 120.000-130.000 đồng/kg. Nhờ chất lượng tốt, nguồn dế của anh được nhiều đầu mối thu mua ổn định.

Năm 2024, anh Văn đã xuất bán khoảng 3,5 tấn dế, thu về hơn 400 triệu đồng. Với số tiền này, anh đã mua được đất và dựng trang trại quy mô khép kín ngay tại quê vợ.

Trứng dế sau khi được lấy từ đàn giống được ấp trong môi trường ổn định, chuẩn bị cho lứa dế con tiếp theo (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lương Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Quàng, chia sẻ: “Mô hình nuôi dế của anh Văn mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm ăn mới cho người dân trong xã. Anh Văn là người năng nổ, cầu tiến, địa phương đang xem xét mời anh tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân xã để cùng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con”.

Nhờ sự cần cù và quyết tâm, chàng trai phố cảng năm nào giờ đã trở thành ông chủ trại dế giữa núi rừng Nghệ An. Tiếng dế kêu râm ran mỗi đêm không chỉ là âm thanh quen thuộc của miền quê yên bình, mà còn là tiếng vọng của giấc mơ làm giàu từ những điều nhỏ bé.