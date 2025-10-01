Người thợ 30 năm bám hè đường với tiệm tóc "3 không”

Hàng cắt tóc "3 không"

Đường Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hòa, TPHCM) xe cộ qua lại tấp nập. Ở một góc đường, ông chủ tiệm hớt tóc Nguyễn Văn Tùng tếu táo, hàng tóc "đạt chuẩn 3 không" (không đèn, không biển hiệu, không tên) may mắn vẫn được khách quen ủng hộ, dù không ít cửa hiệu làm đẹp xung quanh mọc lên như nấm.

Khách tại tiệm có người đã cắt tóc từ những ngày đầu ông mới lập nghiệp. Đến nỗi, ông Tùng nhớ rõ từng đặc điểm, thuộc cả kiểu tóc đặc trưng của mỗi khách hàng.

Những tiếng trò chuyện ở tiệm cắt tóc vỉa hè, dưới bóng cây râm mát đã thành quen ở góc đường Ngô Thời Nhiệm. Mỗi ngày vẫn đôi bàn tay thoăn thoắt, vẫn tiếng kéo lách cách nơi hè phố, vì kế sinh nhai và cũng vì niềm vui thích nghề của ông chủ.

Ông Tùng tranh thủ nghỉ ngơi mỗi lúc vắng khách (Ảnh: Thảo Quân).

Được truyền nghề từ bố, ông Tùng kể: "Lúc còn trẻ, tôi chỉ định học bố cho vui. Nhưng làm rồi mới thấy cái nghề này tự do, rất hợp với mình. Nhờ có nghề mà tôi kiếm được chén cơm nuôi sống cả gia đình nên tôi trân quý lắm".

Nhà ở xã Hóc Môn, ngày nào ông Tùng cũng chạy hơn 20km để đến nơi làm. Một ngày luôn bắt đầu khi trời tờ mờ sáng và kết thúc sau giờ tan tầm.

“Tôi có bệnh tiểu đường nhưng hôm nào mệt lắm mới dám nghỉ. Nghề rõ ràng là tự do nhưng nghỉ ngày nào là không có tiền ngày đó", ông bộc bạch.

Bộ đồ nghề gọn nhẹ của ông Tùng (Ảnh: Thảo Quân).

Ngày thường, trung bình ông Tùng cắt khoảng 5-6 khách, có hôm trên 10 lượt. Không có cửa hiệu, không đồ nghề chuyên nghiệp, ông Tùng cho biết bí quyết giữ chân khách là “cắt đẹp, giá rẻ”. Ông chỉ lấy giá khoảng 30.000 đồng/lượt cắt tóc. Cùng với các dịch vụ khác như lấy ráy tai, cạo mặt... mỗi lượt khách mới được 50.000 đồng.

Dụng cụ hành nghề của ông đơn giản, chỉ vài cây kéo, tông đơ, những chiếc dao lam gắn trên chiếc bàn sờn cũ. Tuy vậy, vật dụng nào cũng sạch sẽ, bóng loáng, sắp đặt rất chỉn chu. Mỗi khi xong một lượt khách, ông Tùng lại lập tức dọn dẹp, thay mới lưỡi lam... chuẩn bị sẵn sàng cho khách khác.

Ông Tùng tỉ mỉ cắt tóc cho một khách nhí (Ảnh: Thảo Quân).

Anh Nguyễn Hồng Đức (phường Bàn Cờ, TPHCM) là khách quen của ông Tùng hơn 5 năm qua. Đến khi lập gia đình, anh tiếp tục đưa con trai đến người thợ quen.

“Ông Tùng làm việc rất có tâm. Tôi đưa con đi cắt ở tiệm khác thì con không chịu, chỉ sang ông Tùng mới chịu”, anh cười.

Niềm vui bình dị trong khó nhọc mưu sinh

Những ngày trời mưa lớn, ông Tùng buộc phải đóng cửa tiệm nhỏ vì quán cắt tóc vỉa hè đâu thể có khách. Được nghỉ mà ông chủ tiệm lại lo tiền lương của vợ không đủ trang trải cuộc sống gia đình.

“Vợ tôi là công nhân, tiền lương thấp lắm, chúng tôi cộng sức để lo cho con gái đang tuổi đi học. Vì vậy một buổi hàng vắng khách tôi đã lo”, ông chia sẻ.

Anh Đức là khách quen của cửa tiệm (Ảnh: Thảo Quân)

Khi được hỏi về ý định mở cửa tiệm lớn, ông Tùng vội lắc đầu.

Ông giải thích: "Đầu tư cửa tiệm phải gánh nhiều chi phí, buộc phải tăng giá. Khách của tôi hầu hết là người lao động, thu nhập không cao. Nếu tôi tăng giá thì họ mất một chỗ cắt tóc giá phù hợp. Tôi không muốn như vậy.

Lắm lúc, công việc vất vả khiến tôi thoáng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Thế nhưng, nghĩ đến việc không còn làm công việc đã gắn bó nửa đời, không được hàn huyên với khách hàng nữa, tôi lại thấy buồn. Vậy nên tôi lại cứ cố gắng, bám trụ cái nghề nuôi sống gia đình mình nhiều thập kỷ qua”.

Nguyễn Vy - Thảo Quân