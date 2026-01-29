Người phụ nữ gắn bó với một công ty suốt gần 70 năm

Sinh năm 1930, bà Yasuko Tamaki gia nhập Công ty Sunco Industries vào năm 1956, trong bối cảnh Nhật Bản đang tái thiết sau Thế chiến thứ II.

Bà bắt đầu sự nghiệp ở bộ phận hành chính tổng hợp, phụ trách giấy tờ, thư từ và điều phối nội bộ. Bà được thăng chức trưởng bộ phận ở tuổi 40.

Bà Yasuko Tamaki được công nhận là nhân viên văn phòng lớn tuổi nhất thế giới vào năm 2020 (Ảnh: Guinness World Records).

Dù công ty không ngừng mở rộng và môi trường làm việc thay đổi theo thời gian, công việc hằng ngày của bà gần như vẫn giữ nguyên.

Khác với nhiều nhân viên kỳ cựu thường tìm kiếm những vị trí quản lý cao hơn, bà Tamaki lựa chọn gắn bó lâu dài với vai trò này. Bởi công việc này khiến bà cảm thấy thoải mái và phát huy hiệu quả công việc tốt nhất.

Đến năm 1980, khi đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục làm việc theo các hợp đồng gia hạn hằng năm, duy trì sự hiện diện đều đặn tại văn phòng kể cả khi đã ngoài 90 tuổi.

Năm 2020, Guinness World Records chính thức công nhận bà là nhân viên quản lý văn phòng lớn tuổi nhất thế giới, khi bà đã hoàn thành hơn 65 năm công tác tại cùng một vị trí.

Tuy vậy, sự ghi nhận này không đánh dấu điểm dừng trong sự nghiệp của bà. Theo truyền thông Nhật Bản, bà vẫn tiếp tục làm việc, đưa tổng thời gian gắn bó với công ty tiến gần mốc 70 năm.

Câu chuyện của bà Tamaki tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Có người xem bà là biểu tượng của sự tận tụy, kỷ luật và bền bỉ trong lao động. Trong khi đó, những ý kiến khác cho rằng hành trình này phản ánh hạn chế về cơ hội thăng tiến trong mô hình việc làm truyền thống.

Dù vậy, trong các cuộc phỏng vấn, bà cho biết bản thân yêu thích nhịp sống công việc quen thuộc và mong muốn tiếp tục làm việc chừng nào còn đủ sức khỏe.

Không chỉ bền bỉ trong công việc, bà Tamaki còn gây ấn tượng bởi tinh thần học hỏi suốt đời.

Bà bắt đầu học sử dụng máy tính ở tuổi 67, thành thạo công nghệ ở tuổi 70, tiếp tục lấy các chứng chỉ chuyên môn và cập nhật công cụ mới.

Ở tuổi 86, bà vẫn theo học các khóa đào tạo chính quy và đến năm 90 tuổi đã sử dụng thành thạo một số nền tảng mạng xã hội.

Lịch trình làm việc kéo dài từ 5h30 đến 17h30 mỗi ngày của bà được xem là minh chứng rõ nét cho sự tận tâm hiếm có trong sự nghiệp, đồng thời là lát cắt sinh động về văn hóa “việc làm trọn đời” từng phổ biến tại Nhật Bản.