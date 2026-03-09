Người ở xóm không rượu, bia kiếm doanh thu gấp đôi nhờ tháng nhịn ăn

Bán vài tiếng đã hết hàng

Trong con hẻm nhỏ trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TPHCM), không khí của tháng chay Ramadan dần trở nên nhộn nhịp. Kể từ khi đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm tại đây được chia sẻ rộng rãi, du khách khắp nơi đổ về khiến dịp này rất đông đúc.

Chị Atyka (55 tuổi), một tiểu thương chuyên bán cà ri tại khu vực này, chia sẻ rằng chính nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội mà lượng khách đổ về tăng vọt, giúp cuộc sống của những người bán hàng trở nên khấm khá hơn.

Sạp hàng của chị Atyka được chuẩn bị từ sớm để phục vụ thực khách vào tháng Ramadan (Ảnh: Hữu Đạt).

Hằng ngày, chị Atyka bày hàng từ 11h, nhiều hôm đến 15h30 đã phải dọn sạp vì hết hàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Hu San (30 tuổi) cho biết so với ngày bình thường, lượng khách ghé sạp hàng của anh tăng gấp 3-5 lần.

Sạp bánh của anh Hu San luôn đông khách (Ảnh: Hoàng Yến).

Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, anh chia sẻ con số này có thể lên tới gấp 10 lần, khiến cả đoạn đường luôn trong tình trạng chật kín, không còn lối đi.

Tương tự, chị Mah Riem (56 tuổi), một tiểu thương bán nước thốt nốt, cũng ghi nhận tình trạng đông đúc vào cuối tuần.

Lượng khách tăng đột biến trong tháng lễ đã mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ kinh doanh tại đây. Nhiều tiểu thương chia sẻ doanh thu trong tháng này cao gấp khoảng 3 lần so với ngày thường.

Các tiểu thương bày bán trong con hẻm đường Dương Bá Trạc (Ảnh: Hoàng Yến).

Bà Atyka phấn khởi chia sẻ rằng số lượng hàng bán được trong tháng Ramadan năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, cho thấy sức mua và mức độ quan tâm của người dân đối với dịp lễ này ngày càng lan rộng.

Người bán hào hứng, người mua vui vẻ

Dù tháng Ramadan là tháng nhịn ăn với những quy định nghiêm ngặt về việc ăn uống của người theo đạo Hồi, nhưng hoạt động ẩm thực tại đây vẫn diễn ra vô cùng sôi động vào buổi chiều. Các sạp hàng thường bắt đầu bày bán từ khoảng 11h. Giờ cao điểm khi thực khách đến thường rơi vào khoảng từ 12h đến 14h.

Con hẻm nhỏ đường Dương Bá Trạc luôn đông khách trong dịp lễ Ramadan (Ảnh: Hoàng Yến).

Điểm nhấn thu hút khách chính là những món ăn đặc sản mang đậm hương vị truyền thống của người Chăm. Tại sạp của chị Mah Riem, những món đắt hàng nhất có thể kể đến là bánh gan và bánh đậu xanh.

Trong khi đó, món cà ri của chị Atyka luôn là mặt hàng đắt khách nhất trong dịp lễ. Anh Hu San cũng cho biết món bánh gan nướng và bánh gan hấp của anh luôn được khách hàng săn đón.

Để chuẩn bị cho mùa lễ quan trọng này, các tiểu thương đã phải nhập nguyên liệu từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu tiên của tháng chay (ngày 18/2) bằng hình thức nhập sỉ.

Dù phải chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn và làm việc với cường độ cao, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người bán hàng. Chị Mah Riem chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui khi bán được nhiều hàng và người mua ai cũng thân thiện, vui vẻ.

Các loại bánh đa dạng phục vụ thực khách tháng Ramadan (Ảnh: Hoàng Yến).

Điều đáng quý tại khu chợ này chính là sự tương trợ và ý thức cộng đồng của những người bán hàng. Dù số lượng người bán trong 2 năm nay tăng lên gấp đôi, nhưng họ luôn biết cách điều tiết để không gây ra cảnh cạnh tranh gay gắt.

“Vào những ngày này, mọi người trong chợ thường bán những món không trùng nhau để ai cũng có thể kiếm sống được. Chẳng hạn như người này bán bánh thì người kia sẽ bán chè”, chị Mah Riem bộc bạch.

Tháng Ramadan, hay còn gọi là “tháng nhuận chay”, là dịp lễ linh thiêng trong năm của người theo đạo Hồi. Điểm đặc trưng của tháng Ramadan là văn hóa nhịn ăn, người dân sẽ không ăn, không uống từ khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn.

Nguyễn Hữu Đạt - Hoàng Yến