Công nhân trên công trường cao tốc Bắc - Nam giữa nắng nóng đỉnh điểm

Ngày 6/5, Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng ven biển phổ biến 39-40 độ C, vùng núi 40-41 độ C.

Công trường cao tốc Bắc - Nam trải dài qua địa bàn Hà Tĩnh cũng là khu vực ghi nhận nắng nóng kỷ lục, khắc nghiệt. Dẫu vậy, những đội công nhân, kỹ sư vẫn trần mình, đội nắng làm việc ngoài trời vì dự án trọng điểm, không thể chờ đợi.

Công trường thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo ghi nhận, tại dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, các tốp công nhân, kỹ sư vào việc từ sáng sớm để tránh nắng nóng đỉnh điểm giữa ngày. Đến 9h sáng đã thấy rõ độ oi nồng, bức bối của đợt nóng đầu hè.

Công nhân Nguyễn Văn Hồng (45 tuổi) cho biết, làm việc ngoài trời dưới nắng nóng như thiêu đốt, người lao động mau xuống sức.

"Phần việc của chúng tôi là thi công dầm, đúc cấu kiện bê tông. Chúng tôi phải đeo găng tay, bịt kín mặt để tránh nắng. Nước uống được đặt gần vị trí làm để người lao động liên tục bổ sung, giải khát", anh Hồng nói.

Công nhân, kỹ sư thi công cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Nguyễn Quang Tuấn, Quản lý công nhân tại dự án cho biết, những ngày nắng nóng, mọi người sẽ ra công trường từ 5h sáng và làm việc đến khoảng 10h thì tạm dừng. Có những hôm, các tốp thợ sẽ tăng ca, làm bù giờ vào ban đêm.

"Làm việc được thời gian ngắn, tôi phải cho anh em nghỉ giải lao uống nước. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe công nhân thi công công trình dưới cái nắng như đổ lửa", anh Tuấn cho hay.

PV Dân trí ghi lại một số hình ảnh công nhân, kỹ sư đội nắng làm việc trên công trường:

Phương tiện, máy móc hoạt động không nghỉ trên công trường thi công tuyến cao tốc (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhóm công nhân đội nắng làm việc để đảm bảo tiến độ dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 6/5 là đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại Hà Tĩnh, không khí nóng nực, oi nồng, ngột ngạt (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuyến đường công vụ trên công trường được tưới nước liên tục để hạn chế bụi cuốn theo những đợt gió Lào rát bỏng (Ảnh: Dương Nguyên).

Phương tiện thi công cũng cần che chắn kín hết mức có thể để giúp người trong ca bin chống đỡ nắng nóng (Ảnh: Dương Nguyên).

Hai kỹ sư miệt mài với công việc đo đạc giữa trời nắng chang chang (Ảnh: Dương Nguyên).

Một nhóm nữ công nhân bốc dỡ cọc tre, luồng, chuyển đến chân công trình (Ảnh: Dương Nguyên),

Mau xuống sức, một nữ công nhân nghỉ uống nước tại chỗ (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhóm nam công nhân cũng nương bóng râm của xe cẩu, nghỉ tay đôi chút (Ảnh: Dương Nguyên).