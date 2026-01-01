Cảng cá tấp nập từ 4h ngày đầu năm, tiểu thương cười rạng rỡ đón "lộc biển"

Từ khoảng 4h ngày 1/1, cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều tàu thuyền liên tục cập bến sau chuyến khai thác trong đêm.

Khu vực bến cảng trở nên đông đúc với sự có mặt của nhiều ngư dân, tiểu thương, người bốc xếp và du khách. Hoạt động phân loại, cân bán tại đây diễn ra náo nhiệt.

Hải sản được đưa lên bờ với số lượng lớn, chủ yếu là các loại cá, mực, tôm còn tươi rói.

Các loại cá kích thước lớn nhanh chóng được tiểu thương chọn mua, chốt giá ngay tại bến. Trong ngày đầu năm mới, họ không giấu được niềm vui, cười rạng rỡ khi mua được "lộc biển" có giá trị kinh tế cao.

Bà Liên (trú tại xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết bà đến cảng từ 4h và rất vui mừng khi mua được các loại cá thu, cá nhồng với giá dao động 220.000-250.000 đồng/kg.

"Tôi mua về để bán lẻ kiếm lời. Hôm nay, tàu thuyền đánh bắt được hải sản nhiều hơn. Tiểu thương, du khách đến cảng cũng đông hơn ngày thường lệ", bà Liên chia sẻ.

Theo ghi nhận, việc nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định giúp hoạt động mua bán diễn ra thuận lợi. Nhiều tiểu thương cho biết mua được cá lớn ngay những ngày đầu năm được xem như "lộc biển", tạo tâm lý phấn khởi, kỳ vọng một năm buôn bán hanh thông.

Hoạt động tại cảng cá kéo dài đến khi mặt trời lên. Thời điểm này, tiểu thương sẽ khẩn trương đóng hải sản vào thùng xốp, ướp đá cẩn thận để kịp đưa đi tiêu thụ.

Từ bến cảng, từng chuyến xe máy tỏa đi các chợ trong tỉnh, cung cấp nguồn hải sản tươi sống cho người dân. Nhiều ô tô tải đông lạnh cũng lần lượt rời cảng, chở hải sản đến các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

Sau khi hải sản được bán xong, nhiều ngư dân tranh thủ vệ sinh khoang thuyền, sắp xếp lại ngư cụ, vá lưới ngay tại tàu thuyền. Cùng ngày, họ tiếp tục vươn khơi, mang theo nhiều hy vọng về một năm mưu sinh thuận lợi trên biển.

Vị trí cảng cá Cửa Sót - mũi tên đỏ (Ảnh: Google Maps).