Gia Lai hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng, cho biết tỉnh Gia Lai mới hiện vẫn là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong khi tỉnh Bình Định cũ phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 0,62%, thì khu vực Gia Lai cũ hiện vẫn còn tới 6% hộ nghèo, thậm chí cao hơn nhiều ở vùng sâu, vùng xa và trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là thách thức lớn, nhưng cũng là nhiệm vụ cấp bách mà hệ thống chính trị toàn tỉnh phải quyết liệt thực hiện ngay từ bây giờ.

Gia Lai xác định phải trao cả “cần câu” lẫn “cách câu để kiếm cá” mới có thể giúp người dân thoát nghèo.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2024, các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai cũ đã hỗ trợ tín dụng chính sách cho trên 148.000 lượt hộ, với tổng dư nợ trên 7.400 tỷ đồng. Chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cũng ghi nhận kết quả tích cực, với hơn 110.500 người được giải quyết việc làm.

Cùng với đó, hạ tầng vùng khó khăn được cải thiện đáng kể, từ công trình nước sạch, nhà ở, đến giao thông, mạng lưới viễn thông... Thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua 3 năm, tỉnh Gia Lai đã có hơn 21.800 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,09% xuống còn 6,06%.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, công tác giảm nghèo tại Gia Lai vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn cao, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Hội nghị đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực của người dân; tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững; huy động nguồn lực xã hội và khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công cuộc giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, cho biết để đạt kết quả giảm nghèo ấn tượng như Bình Định cũ, trong gần 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở và nước sinh hoạt.

Một yếu tố then chốt khác là công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức trong cộng đồng đặc biệt là người nghèo và cận nghèo khuyến khích họ chủ động vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó là việc tổ chức hiệu quả các chương trình an sinh, tín dụng chính sách, dạy nghề, tạo việc làm và huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, tỉnh Bình Định cũ làm tốt công tác giảm nghèo là nhờ các địa phương kịp thời giới thiệu cách làm sáng tạo, mô hình hay trên các phương tiện thông tin đại chúng để các địa phương học tập làm theo; chú trọng tuyên truyền cho người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về giảm nghèo.

Tỉnh cũng động viên, khích lệ người dân xóa bỏ tư tưởng muốn thuộc diện hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi địa phương, hộ gia đình.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai xác định giải pháp giảm nghèo không phải trao cho người dân “con cá”, mà phải trao cả “cần câu” lẫn “cách câu để kiếm cá”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, các địa phương bám sát các giải pháp đã đề ra, lên kế hoạch cụ thể, phân kỳ cho từng đầu việc, có báo cáo tiến độ cho từng tháng, từng quý.

Giữa các sở, ngành, địa phương được yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ; Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành, tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo.

Đức Thọ