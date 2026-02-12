Nghề tranh thủ dịp Tết, lãi đến 6 triệu đồng trong vài ngày

Cứ mỗi độ 20 tháng Chạp, một góc đường Hải Phòng (thành phố Đà Nẵng) lại rộn ràng chợ lá dong, phục vụ nhu cầu gói bánh Tết của người dân. Chợ thường kéo dài đến ngày 28 tháng Chạp, trở thành điểm mua bán quen thuộc, không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Sau ngày cúng ông Táo, không khí mua bán tại chợ lá dong mới thực sự sôi động. Theo các tiểu thương, lượng khách năm nay tăng rõ rệt, người mua bán tấp nập hơn hẳn so với mọi năm.

Chợ lá tại vỉa hè đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Yến Nhi).

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (71 tuổi, trú phường An Khê, Đà Nẵng), người đã gắn bó với chợ lá này suốt 46 năm, chia sẻ: "Trước kia, mỗi dịp cận Tết, tôi lại tự tay vào rừng hái và lựa từng chiếc lá dong đẹp mang về bán. Nay tuổi cao, không còn đủ sức đi rừng, tôi chuyển sang nhập lá từ các mối quen ở miền núi từ giữa tháng Chạp".

Theo bà Bình, để bánh có màu xanh tự nhiên, lá phải thật tươi, dẻo, không giòn gãy. Vì vậy, bà luôn cẩn thận chọn những lá đạt yêu cầu, loại bỏ lá xấu ngay từ đầu. Vào những ngày cao điểm, bà có thể bán 50-60 bó lá mỗi ngày.

Năm nay, giá lá dong vẫn giữ ổn định, dao động 40.000-80.000 đồng/bó (50 lá) tùy kích cỡ và độ xanh. Nhờ vụ bán ngắn ngày nhưng đắt khách, bà Bình có thể thu lãi 5-6 triệu đồng, đủ để trang trải thêm chi phí sắm đồ dùng, bánh kẹo trong dịp Tết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, người gắn bó lâu năm nhất với khu chợ lá (Ảnh: Yến Nhi).

Ngoài lá dong, chợ còn bày bán đa dạng các mặt hàng khác như lá chuối, lạt giang (dây buộc) và ống giang. Lá chuối có giá 25.000-30.000 đồng/kg, lạt giang có giá 8.000-10.000 đồng/tép (bó 20 sợi), ống giang 10.000 đồng/ống.

Nhiều tiểu thương cho biết việc bán thêm ống giang chưa chẻ nhằm phục vụ những khách hàng muốn tự vót lạt tại nhà để sợi luôn tươi, dẻo khi buộc bánh.

Vừa thoăn thoắt buộc lại tép lạt cho khách, bà Kim Phượng (54 tuổi, trú Đà Nẵng), chia sẻ: "Ngày thường tôi làm lao động tự do, đến dịp Tết lại chuyển sang bán lá để tăng thu nhập".

Những bó lạt giang được chẻ sẵn, phục vụ nhu cầu gói bánh của người dân (Ảnh: Yến Nhi).

"Năm nào tôi cũng bỏ hơn 10 triệu đồng tiền vốn nhập lá dong. Năm ngoái, trừ chi phí tôi lãi khoảng 3-4 triệu đồng. Năm nay chỉ mong bán hết sớm để kịp về lo Tết cho gia đình", bà Phượng bày tỏ.

Là khách quen của chợ lá, chị Như Quỳnh (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết năm nào chị cũng cùng mẹ đến đây chọn lá gói bánh. "Người bán rành hàng, tư vấn kỹ nên mua rất yên tâm. Với gia đình tôi, chọn cách tự tay gói bánh là cách giữ lại không khí Tết xưa", chị Quỳnh chia sẻ.

Yến Nhi