Nghề nướng cá dưới chân ngôi đền linh thiêng ở xứ Nghệ

Tháng Giêng, du khách thập phương đến dâng hương tại Đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) rất đông và không ít người bị thu hút bởi mùi cá trích nướng thơm ngậy bên đường.

Những ngày này, trong cái rét như cắt da thịt, những người hành nghề nướng cá trích vẫn miệt mài với nghề để kiếm thêm thu nhập.

Nghề nướng cá trích ở Đền Cờn hút khách dịp đầu năm.

Dọc hai bên đường ven biển dẫn vào Đền Cờn (đền Cờn Ngoài) có đến hàng chục phụ nữ ngồi nướng cá. Đôi tay vừa thoăn thoắt lật, quạt, miệng vừa liên tục chào mời khách dừng chân ghé quán thưởng thức cá trích.

"Ra Tết, khách du xuân Đền Cờn rất đông, cũng là thời điểm chúng tôi bán được nhiều cá nhất trong năm. Cứ khoảng 7-8h đã có khách tới ăn cá nên dù giá lạnh, chúng tôi cũng tranh thủ dậy từ sáng sớm chuẩn bị bàn ghế, thực phẩm, đốt than, nướng cá… để kịp bán cho khách ăn tại chỗ và mang về. Dù tất bật từ sáng sớm đến tối mịt nhưng đông khách nên tôi vui vì có thêm thu nhập", chị Hòa làm nghề nướng cá trích dưới chân Đền Cờn vui vẻ cho biết.

Cá trích khi còn tươi mới đưa lên từ biển.

Cá trích khi đã nướng cho màu vàng cháy.

Hàng chục năm nay, cá trích nướng Đền Cờn trở thành một đặc sản của vùng biển, thu hút khách. Cá trích được chọn nướng thường là những mẻ vừa được đánh bắt đưa lên bờ, cá tươi rói. Sau khi rửa sạch, cá được nướng trực tiếp trên bếp than.

Bếp than nướng cá trích được làm rất đơn giản, chỉ một chiếc thau cũ bằng nhôm, người dân bỏ đầy than củi rồi nhóm cho than đỏ. Phía trên miệng thau được gác một vỉ nướng tự chế để nướng cá.

Bà Minh (52 tuổi, trú tại phường Quỳnh Phương) có thâm niên làm nghề nướng cá trích 12 năm, chia sẻ kinh nghiệm. Cá trích nếu nướng chín quá hoặc cháy sẽ có vị đắng và khô. Nướng chưa chín ăn sẽ bị tanh. Cá vừa chín tới ăn sẽ ngon, thơm, béo ngậy.

Muốn cá ngon thì người nướng phải ngồi canh tại bếp để thổi than sao cho phù hợp và lật cá đều đặn. Điều quan trọng nhất là nhận biết thời điểm cá vừa chín tới, đạt tiêu chuẩn.

Mỗi ngày, bà Minh nướng 10-20kg cá.

"Thời điểm này khách đông nhất nên mỗi ngày tôi cũng nướng được 10-20kg cá cho khách ăn trực tiếp và mua về. Trừ tất cả các chi phí, tính ra mỗi ngày tôi cũng kiếm được 400.000-600.000 đồng", bà Minh chia sẻ.

Khách đến đây có thể tự chọn cho mình những con cá trích nướng ưng ý ngay trên bếp than hồng. Mỗi con có giá 3.000-7.000 đồng, tùy thuộc vào kích cỡ lớn, nhỏ.

Người dân, du khách thưởng thức món đặc sản dân dã miền biển.

Cá trích được ăn kèm với bánh mướt, rau, nước mắm và muối tiêu...

Chị Hoàng Thị Tâm (trú tại thành phố Vinh), chia sẻ: "Mỗi năm cứ ngày 13-15 tháng Giêng là đại gia đình tôi lại tổ chức dâng hương Đền Cờn. Đã đến đây, chúng tôi phải thưởng thức món cá trích nướng. Cá trích mùa này béo ngậy, ăn với rau sống và nước chấm rất ngon".