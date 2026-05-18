Nghề nuôi ngao ở bãi triều mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ

Khi bình minh còn chưa ló rạng, bãi triều xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đã rộn rã tiếng người. Hàng trăm lao động với cào và rổ trên tay nối nhau lội ra bãi cát mênh mông vừa lộ ra sau khi con nước rút. Những người cào ngao bắt đầu một ngày mưu sinh nhọc nhằn, cũng nhiều niềm vui.

Trên vùng bãi triều rộng hơn 300ha, hàng chục hộ dân cùng gắn với nghề nuôi ngao, một công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Để kịp con nước, nhiều người đã quen với việc dậy từ 3-4h, tranh thủ ra bãi từ tinh mơ, làm việc liên tục đến quá trưa để kịp hoàn thành trước khi nước biển dâng trở lại.

Hàng chục hộ dân ở xã Quỳnh Phú gắn bó với nghề nuôi ngao trên vùng bãi triều rộng hơn 300ha ven biển (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giữa bãi cát mênh mông, những chiếc chòi tạm được dựng lên không chỉ để người dân trông coi bãi nuôi mà còn để theo dõi độ mặn và nguồn nước mỗi ngày. Với người dân địa phương, con ngao không chỉ là kế sinh nhai mà còn là tài sản lớn của cả gia đình.

Ông Tô Thanh Biên (65 tuổi, trú tại Sơn Hải, xã Quỳnh Phú) có hơn 5 năm gắn bó với nghề, hiểu rõ sự vất vả của công việc này. Gia đình ông hiện nuôi hơn 3ha ngao. Theo ông Biên, nuôi ngao không cần cho ăn như nhiều loại thủy sản khác, nhưng công việc lại phụ thuộc nhiều vào môi trường tự nhiên.

"Chỉ cần mưa lớn kéo dài hoặc nguồn nước thay đổi bất thường, cả bãi nuôi có thể bị ảnh hưởng nặng", ông Biên chia sẻ.

Ông giải thích thêm, có năm mưa lũ kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ ra biển dâng cao làm ngao chết hàng loạt hoặc bị cuốn trôi chỉ sau một đêm. Làm nghề này, vụ nào thuận lợi, mỗi héc ta có thể lãi vài trăm triệu đồng.

Dù đã bước sang tuổi 75, bà Hồ Thị Chắt vẫn ngày ngày ra bãi triều làm thuê để mưu sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2025, gia đình ông từng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ. Bước sang vụ mới, ông kỳ vọng mỗi héc ta đạt sản lượng 8-9 tấn ngao. Với giá bán khoảng 22.000 đồng/kg như hiện nay, nếu thời tiết thuận lợi, gia đình có thể thu về hàng trăm triệu đồng.

Nghề nuôi ngao không chỉ mang lại thu nhập cho các hộ nuôi mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Vào đầu vụ, các chủ bãi thuê người xuống giống, san bãi. Đến kỳ thu hoạch, nhiều lao động tiếp tục ra bãi cào ngao thuê để kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Lý (67 tuổi) cho biết tiền công được tính theo sản lượng thu hoạch. Trung bình mỗi ngày, một lao động có thể cào được 80-100kg ngao, thu nhập 200.000-250.000 đồng.

"Công việc không quá nặng nhưng phải chịu khó ngâm nước, phơi nắng nhiều giờ liền. Làm quen thì mới theo được nghề", bà Lý chia sẻ.

Ở tuổi 75, bà Hồ Thị Chắt vẫn đều đặn ra bãi triều làm thuê mỗi ngày. Dưới cái nắng gay gắt, người phụ nữ luống tuổi thoăn thoắt dùng cào lật từng lớp cát để tìm ngao. "Làm nghề này phải nhớ con nước. Có hôm đang làm nước lên nhanh, mọi người phải vội vàng gom đồ chạy vào bờ", bà Chắt kể.

Nghề nuôi ngao mang lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều hộ dân ven biển cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, nhiều năm nay nghề nuôi ngao đã trở thành sinh kế quan trọng của người dân địa phương, đặc biệt với các hộ sống ven biển.

"Không chỉ mang lại thu nhập khá cho các chủ bãi nuôi, nghề còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch. Nhờ nghề nuôi ngao, nhiều hộ dân có nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình", ông Điệp chia sẻ.