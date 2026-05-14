Chàng trai 23 tuổi kiếm hơn 130 triệu/tháng nhờ nghề "cắt cỏ, làm vườn"

Không giống như hình ảnh những thợ làm vườn tỉa cây đơn thuần, công việc của anh là "landscaping" - thiết kế và thi công cảnh quan - một nghề đòi hỏi sự kết hợp giữa sức lao động cơ bắp, tư duy kỹ thuật và con mắt thẩm mỹ.

Sang Úc từ vài năm trước, chàng trai trẻ Gen Z (thế hệ sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến 2012) này hiện đã là chủ một nhóm thi công nhỏ với thu nhập trung bình khoảng 7.000 AUD mỗi tháng (tương đương hơn 130 triệu đồng). Tuy nhiên, để đạt được con số này, Đan đã phải trải qua những ngày dài "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đúng nghĩa với công việc của một “tradie”.

Ngô Chí Đan hiện đang làm thiết kế và thi công cảnh quan tại Úc (Ảnh: NVCC).

Công việc tay chân được trọng vọng tại xứ sở chuột túi

Tại Úc, thuật ngữ "tradie" (viết tắt của skilled tradesperson) dùng để chỉ những người lao động có tay nghề như thợ điện, thợ ống nước, thợ lót gạch hay thợ làm cảnh quan. Ở đây, các tradie rất được tôn trọng và là những người có thu nhập thuộc nhóm khá trong xã hội.

Anh chia sẻ, một thợ lành nghề trong ngành xây dựng hay cảnh quan có thể nhận mức thù lao dao động từ 300-350 AUD mỗi ngày (khoảng 5-6 triệu đồng).

"Lương ở đây tính theo tay nghề và sự chịu khó. Nếu bạn làm tốt, khách hàng sẵn sàng trả cao và xếp hàng chờ đến lượt bạn", Đan nói.

Ngành landscaping mà Chí Đan theo đuổi được chia làm 2 mảng chính: bảo trì (maintenance) và thi công (construction). Nếu mảng bảo trì tập trung vào việc cắt cỏ, tỉa cây định kỳ thì mảng thi công - nơi anh đang tập trung sức lực - lại bao gồm các công việc nặng nhọc và phức tạp hơn như xây tường bao, lát đá sân vườn, lắp đặt hệ thống thoát nước và trồng cây cảnh theo thiết kế. Đây là công việc đòi hỏi sự hiểu biết về vật liệu xây dựng và cả đặc tính sinh trưởng của các loại thực vật để tạo ra một không gian sống hài hòa.

Cơ duyên đưa Đan đến với nghề này bắt đầu từ sự định hướng của người anh trai đang sinh sống tại Úc. Thời điểm mới sang, cũng như bao người trẻ xa xứ, Đan đứng trước nhiều ngã rẽ. Thay vì chọn những công việc quen thuộc của cộng đồng người Việt như làm móng (nail) hay phục vụ nhà hàng, Đan quyết định thử sức với ngành xây dựng.

Anh bắt đầu từ vị trí thợ phụ, đi theo những người thợ lành nghề để học từ cách pha xi măng, lắp ống nước cho đến kỹ thuật sơn và làm thạch cao. Sau một thời gian trải nghiệm qua nhiều khâu, chàng trai gốc Cần Thơ nhận ra Landscaping chính là mảnh đất để mình vừa có thể lao động, vừa có thể sáng tạo.

"Tôi thấy người Việt mình ở đây ít làm mảng thi công cảnh quan, chủ yếu là người bản địa hoặc các sắc dân khác. Trong khi đó, tôi lại có lợi thế là người miền Tây, từ nhỏ đã quen với cây cối, vườn tược. Tôi muốn thử sức ở một lĩnh vực mà mình có thể phát huy được tính sáng tạo và tư duy thiết kế", Đan tâm sự về lý do chọn lối đi riêng.

Ở Úc, Đan bắt đầu từ vị trí thợ phụ để học nhiều nghề khác nhau trước khi chọn hướng đi riêng (Ảnh: NVCC).

Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm và hoàn thành các khóa học về cây cối và thiết kế sân vườn, Đan mạnh dạn thành lập nhóm riêng. Anh không chỉ làm việc như một người thợ mà còn tự đảm nhiệm khâu tìm kiếm khách hàng, báo giá và quản lý vật tư.

Nhờ sự hỗ trợ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Threads, Đan nhanh chóng kết nối được với tệp khách hàng từ trung lưu đến cao cấp, với những dự án sân vườn có giá trị từ vài chục nghìn đô la Úc.

"Hiện nay lượng khách của tôi vừa đủ để tôi không bị thiếu việc nhưng cũng không quá căng thẳng", Đan nói.

Phía sau những khu vườn tiền tỷ

Một ngày làm việc của Đan thường bắt đầu từ tờ mờ sáng. Với vai trò là người điều phối chính, anh phải lái xe đi lấy vật liệu từ các đại lý, rồi quay lại đón thợ phụ để đưa đến công trường đúng giờ. Chiếc xe van của Đan lúc nào cũng chất đầy những bao xi măng, cuộn ống nước và đủ loại máy móc từ máy cắt đá, máy khoan đến máy đầm đất và hàng trăm chậu cây…

Làm Landscaping không đơn thuần là trồng vài gốc cây. Đó là một chuỗi lao động thể hình cường độ cao: từ việc đẩy những chiếc xe rùa chất đầy đất đá nặng hàng trăm cân, đào rãnh đặt hệ thống thoát nước, cho đến việc tự tay khiêng những tảng đá lớn để xây dựng tiểu cảnh. Chí Đan cho biết, người thợ cảnh quan phải sở hữu sự "đa năng" kỳ lạ: vừa phải cứng rắn để làm việc với đá, xi măng, gỗ sân vườn (decking), lại vừa phải mềm mỏng, tỉ mỉ khi chăm sóc, bố trí từng loại cây cỏ.

"Làm nghề này, đôi bàn tay lúc nào cũng phải dơ, đất cát xi măng bám đầy là chuyện bình thường. Mùa nắng thì phải chịu được nắng nóng, da dẻ phải ngăm 100% vì nắng cháy, còn mùa lạnh thì phải chịu được cái lạnh thấu xương khi đứng ngoài trời thi công cho kịp tiến độ", Đan chia sẻ.

Rủi ro lớn nhất không nằm ở sự mệt mỏi thể chất, mà nằm sâu dưới lòng đất. Tại Úc, hệ thống hạ tầng điện, nước, ga thường được chôn ngầm. Chỉ một giây lơ là khi đào đất, nếu nhát cuốc đâm trúng đường ống ga hay dây điện, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

"Chỉ riêng việc gọi thợ điện hay thợ nước đến kiểm tra tại chỗ khi xảy ra sự cố đã mất ít nhất 150 AUD phí 'mở cửa', chưa tính tiền công sửa chữa lên đến hàng nghìn AUD. Vì vậy, trước khi thi công, tôi luôn phải thỏa thuận rõ với chủ nhà về việc đào tay (manual digging) và rà soát kỹ bản đồ hạ tầng ngầm để bảo vệ chính mình và đội thợ", anh kể.

Khối lượng công việc khổng lồ, một người thợ làm công việc như Đan thường phải làm liên tục ngoài trời 8-9 tiếng mỗi ngày.

Chìa khoá để đôi bàn tay đầy bùn đất vươn ra biển lớn

Theo Đan, để có được công việc tốt tại Úc, tiếng Anh là yếu tố quan trọng nhất. "Nếu không có tiếng Anh, bạn mãi mãi chỉ có thể làm thợ phụ, nhận lệnh từ người khác”, anh nhấn mạnh.

Bên cạnh ngôn ngữ, thái độ lao động nghiêm túc và sự khiêm nhường là điều giúp anh nhận được sự tin tưởng. Anh sẵn sàng bắt đầu từ mức lương thấp nhất để học hỏi, không ngại những công việc bẩn nhất hay nặng nhất. Đối với những thợ phụ trong nhóm của mình, anh luôn tạo điều kiện để họ thoải mái nhất, vì anh hiểu rằng trong một ngành nghề nặng nhọc, sự gắn kết giữa con người là điều giữ cho dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện tại, ở tuổi 23, Đan vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các chứng chỉ hành nghề để có thể nhận được những dự án lớn hơn. Dù thu nhập đã ổn định, anh vẫn giữ thói quen làm việc chăm chỉ và không ngừng học hỏi những xu hướng thiết kế cảnh quan mới nhất trên thế giới để áp dụng vào công việc của mình.