Xác ve sầu gần 2 triệu đồng/kg, người dân Gia Lai đổ xô vào rừng tìm

Từ khoảng giữa tháng 4 tới nay, giá thu mua xác ve sầu lên tới gần 2 triệu đồng/kg, người dân nhiều xã ở tỉnh Gia Lai mang theo bao tải vào rừng hoặc rẫy cà phê, điều để tìm vận may.

Những xác ve bám trên thân cây cà phê hoặc cây rừng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh Sức (trú tại xã Ayun, Gia Lai). Người đàn ông này huy động vợ con tham gia việc nhặt xác ve để bán cho thương lái.

Nhiều thương lái thu mua, đóng vào bao để chở đi ra Bắc tiêu thụ (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Cả nhà tôi vào rừng, hôm ít thì được vài lạng, ngày nhiều gần 1kg xác ve. Xác ve lớn thương lái mua với giá gần 2 triệu đồng/kg, loại nhỏ gần 600.000 đồng/kg", anh Sức nói.

Anh Sức cho biết việc thu gom xác ve sầu rộ lên từ 3 năm nay. Mỗi mùa ve sầu lột xác, thương lái lại tìm về thu mua với giá cao nên nhiều người dân lại đổ xô đi tìm.

Tại các điểm thu mua, xác ve sầu được phân loại theo kích cỡ rồi đóng bao chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Một số đại lý còn thông báo giá từ chiều hôm trước và ứng tiền cho người dân để giữ mối thu gom.

Trung bình mỗi ngày chị N.T.T.T., một đầu mối thu mua ở xã Ayun, gom khoảng vài chục kilogam xác ve sầu từ người dân quanh vùng mang đến bán.

“Chúng tôi chỉ thu gom rồi gửi xe cho đầu mối ngoài Bắc. Nghe nói xác ve sầu dùng làm dược liệu nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Tôi thường mua gần 2 triệu đồng/kg loại lớn và khoảng 600.000-700.000 đồng/kg loại nhỏ”, chị T.T. cho hay.

Những xác ve sầu được thương lái thu mua với giá gần 2 triệu đồng/kg (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà S.T. (trú tại xã Ia Khuơl, Gia Lai) chuyên thu mua xác ve sầu của người dân tại địa phương từ 3 năm nay. Theo nữ thương lái này, những năm trước, xác ve sầu có giá gần 2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến nay, giá còn khoảng 1,8 triệu đồng/kg đối với loại xác ve sầu to.

Thời điểm ve bò lên khỏi mặt đất để bám vào thân cây, cành cây rồi lột xác thường diễn ra vào chiều tối đến đêm khuya, nhất là sau những cơn mưa đầu mùa. Xác ve sầu mới lột thường còn nguyên vẹn, màu vàng nhạt, khô sạch nên được thương lái thu mua giá cao hơn. Nếu để lâu ngoài mưa nắng hoặc bị gãy vỡ thì giá sẽ giảm.

Ông Nguyễn Thành Vĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang (Gia Lai) cho biết thời điểm này chưa có quy định cấm việc nhặt xác ve sầu. Thực tế việc nhặt xác ve sầu cũng không tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, ngành kiểm lâm lo ngại việc nhiều người tập trung vào rừng trong mùa khô có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhất là khi người dân nấu ăn hoặc hút thuốc trong rừng.

"Chúng tôi đã kiến nghị các địa phương kiểm tra, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng trong quá trình đi nhặt xác ve sầu, đồng thời thận trọng trước những cơn “sốt” thu mua nông sản, lâm sản tự phát này", ông Vĩnh nói.

Nhiều điểm thu mua xác ve sầu ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo bác sĩ Nguyễn Chí Hoàng Phát, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong y học cổ truyền, xác ve sầu được gọi là “Thuyền thoái”. Dược liệu này thường được dùng hỗ trợ điều trị các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm, viêm da...

"Thuyền thoái chủ yếu được phối hợp cùng nhiều vị thuốc khác để tạo thành bài thuốc hoàn chỉnh, rất hiếm khi dùng đơn độc. Việc sử dụng cần thận trọng về liều lượng và phải có chỉ định chuyên môn", bác sĩ Phát khuyến cáo.

Cũng theo bác sĩ Phát, hiện giá xác ve sầu tăng cao nên đã xuất hiện tình trạng hàng giả, thực chất là xác ve non hoặc sản phẩm bị nhiễm nấm. Người dân không nên tự ý mua về sử dụng.