Nghề kiếm tiền triệu bằng cách "ngồi hơ lửa" cả ngày dịp Tết

Cận Tết Nguyên đán, không khí lao động tại các xã ven biển Nghệ An như Hải Châu, Quỳnh Lưu, Quỳnh Anh, Cửa Lò... trở nên hối hả. Bếp nướng cá đỏ lửa từ sáng sớm đến tối muộn. Người dân nơi đây đang chạy đua với thời gian để đáp ứng lượng đơn hàng tăng vọt từng ngày.

Tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Mai, cơ sở nướng cá Chính Hòa của bà Nguyễn Thị Chính (68 tuổi) hoạt động liên tục từ 4h sáng. Mỗi ngày, cơ sở này nướng khoảng 5 tấn cá các loại, trong đó cá trích chiếm tỷ lệ lớn vào dịp cuối năm. Ngoài ra, cá thu, cá thửng cũng là những mặt hàng chủ lực.

Cơ sở nướng cá Chính Hòa, khối Tân Phong, phường Quỳnh Mai, mỗi ngày nướng khoảng 5 tấn cá, hoạt động từ 4h sáng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Chính cho biết cá sau khi thu mua từ thuyền cập bến được rửa sạch, xếp ngay ngắn trên kệ cho ráo nước rồi đưa lên bếp than hồng. "Công đoạn quan trọng nhất là nướng cá. Người thợ phải canh lửa đều tay, lật liên tục để cá chín vừa tới, giữ được độ thơm, béo mà không bị khô hay cháy", bà Chính nhấn mạnh.

Càng gần Tết, lượng khách càng tăng, không chỉ lái buôn trong tỉnh mà nhiều tiểu thương từ các địa phương khác cũng tìm đến đặt hàng số lượng lớn.

Sau khi nướng xong, cá được để nguội, đóng gói và giao ngay trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon. Giá cá trích nướng 45.000-50.000 đồng; cá thu trắng 230.000-250.000 đồng/kg, tùy loại. Nhờ sản lượng lớn và sức mua tăng mạnh, nhiều hộ thu lãi tiền triệu mỗi ngày trong mùa cao điểm này.

Gắn bó với nghề nướng cá gần 40 năm, bà Chính đã từ chỗ bán lẻ ở chợ, mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở bài bản hơn. Nghề này không chỉ giúp gia đình bà ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động nữ địa phương, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng, tăng thêm vào dịp cuối năm.

Cá thu tại cơ sở của bà Chính được nướng ngay sau khi thu mua để giữ độ tươi và hương vị đặc trưng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tết là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Cá trích, cá thu, cá thửng nướng được ưa chuộng vì tiện lợi, dễ chế biến lại, giữ được hương vị đặc trưng của biển.

Tương tự, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), những ngày giáp Tết, các lò nướng cá đỏ lửa từ sáng sớm đến tối muộn để kịp giao hàng cho thương lái. Tháng Chạp là vụ lớn nhất năm, khi nhu cầu tiêu thụ cá nướng tăng mạnh.

Bà Nguyễn Thị Loan, phường Cửa Lò cho biết từ rạng sáng, các hộ đã có mặt tại bến cá Nghi Thủy thu mua hải sản tươi về sơ chế. Ngày thường bà làm khoảng 200kg cá, nhưng dịp Tết tăng lên 400-500kg/ngày. Cá sau khi cắt khúc, phân loại được phơi ráo 3-5 giờ trước khi đưa vào lò.

Chị Luyến, thợ nướng cá ở Cửa Lò, cho biết nghề không cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cá thu nướng là mặt hàng chủ lực. Chị Nguyễn Thị Hằng (khối Thành Công) cho hay, sản lượng tăng từ 200kg lên 700-800kg/ngày, giá khoảng 240.000 đồng/kg. "Cá thu nướng tiện chế biến lại nên rất hút hàng dịp Tết", chị nói.

Mỗi cơ sở nướng cá rộng 100-200m2 được bố trí bếp than và hệ thống giá đỡ. Dịp cao điểm, các lò thuê thêm lao động, công thợ 300.000-350.000 đồng/ngày. Ngoài cá thu, cá thửng xông khói cũng bán chạy, đây là những món thường xuất hiện trong mâm cỗ Tết.

Ở phường Cửa Lò có hàng chục cơ sở nướng cá, mỗi ngày cung ứng hàng tấn sản phẩm ra thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân ven biển dịp cuối năm. Những bếp than đỏ lửa giữa mùa đông xứ Nghệ không chỉ mang lại thu nhập tăng cao cho người dân làng biển, mà còn góp phần tiêu thụ hải sản tươi, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương trong dịp Tết.