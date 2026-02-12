Lao động ngủ gục bên đường sau khi vượt 400km về quê đón Tết gây xúc động

Những hình ảnh về người lao động ngủ gục ngay ven đường đất, không một manh chiếu, không một tấm chăn dịp cận Tết Nguyên đán được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ.

Bức ảnh do chị Bùi Thị Dung (xã Yên Châu) chụp lại ngày 11/2 (24 tháng Chạp) trên quốc lộ 6 đi qua địa phận tỉnh Sơn La.

Chị Dung cho biết mình làm công việc bán hàng nên thường xuyên đi lại đoạn đường này. Đây không phải lần đầu tiên chị gặp đoàn người ngủ ngay trên nền đất ven đường. 4-5 năm trở lại đây, chị thường gặp cảnh tượng này vào 22-28 tháng Chạp.

Họ là những người lao động có quê ở tỉnh Sơn La, Điện Biên đi làm ăn xa nhà. Dịp này, họ chọn đi xe máy về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Năm nay, chị cũng gặp nhiều đoàn nằm nghỉ ven đường như vậy. Chị thấy đồng cảm, rơi nước mắt trước cảnh tượng này vì cũng có con trai đi làm ăn xa. Chính vì vậy, chị mới chụp lại hình ảnh, không ngờ được nhiều người biết đến, chia sẻ.

Hình ảnh người lao động ngủ ven đường được chị Dung chụp lại (Ảnh: NVCC).

"Tôi cũng có một cậu con trai làm công nhân dưới tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Con trai tôi cũng sẽ di chuyển hành trình kéo dài 9 tiếng mới trở về nhà ăn Tết được. Vì vậy nhìn những hình ảnh này tôi thấy xúc động lắm, rơi nước mắt vì thấy thương con mình", chị Dung nghẹn ngào.

Theo chị này, trải qua hành trình nhiều giờ đồng hồ đi trên đường, thời tiết lạnh lẽo, mưa phùn khiến họ muốn dừng chân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, địa phận này không có quán nước nên người lao động chọn ngả lưng ngay bên đường. Sau khi chợp mắt bớt mệt mỏi, họ lại tiếp tục hành trình trở về Sơn La, Điện Biên.

Trên những chiếc xe dựng ven đường là balo chứa đầy quần áo, có cả những túi quà Tết. Ngoài đoàn này, có đoàn khác còn chở theo con nhỏ đi theo.

Năm nay mọi người ngủ say giấc nên chị chỉ chụp lại hình ảnh. Vào năm trước, chị Dung đã mua nước tiếp sức cho người lao động trên hành trình vất vả trở về quê.

"Tôi có nói chuyện thì biết họ chọn đi xe máy về quê vì linh động. Nếu đi ô tô dịp Tết vừa tốn kém, chật chội, lại khó gửi xe máy mang về quê. Vì vậy họ trải qua 300-400km rất xa nhưng vẫn cố gắng cầm lái về đến nhà", chị Dung cho biết.

Liên quan đến việc nhiều người cho rằng đây là đoàn người đi phượt, chị Dung khẳng định họ là những người lao động xa quê trở về nhà đón Tết vì năm nào cũng gặp và từng trò chuyện, trao đổi với họ. Họ mang theo quần áo, quà Tết và cả gia đình trở về sau 1 năm làm việc.

Thời tiết miền Bắc lạnh cắt da, bản thân chị vô cùng xót ruột khi con trai của mình cũng giống những người lao động này - quyết định đi xe máy về quê. Chị cũng dặn dò con kỹ lưỡng, khi nào thấy mệt dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hành trình.

Dịp Tết Nguyên đán, ai xa quê cũng muốn được trở về nhà đoàn viên. Hành trình có gian khó, vất vả đến đâu, chỉ cần được gặp cha, gặp mẹ là mọi khó khăn ấy đều tan biến.