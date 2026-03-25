Nghề công tác xã hội phát triển mạnh về nhân lực, dịch vụ

Ngày 25/3, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Bộ Nội vụ) phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) và Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, công tác xã hội là một nghề mang đậm giá trị nhân văn, giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nghề công tác xã hội tại Việt Nam đã từng bước phát triển cả về thể chế, hệ thống dịch vụ và đội ngũ nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, công tác xã hội là một nghề mang đậm giá trị nhân văn (Ảnh: Bảo Châu).

Trên cơ sở những định hướng và chính sách đó, hoạt động công tác xã hội ngày càng được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - học đường, tư pháp cho đến phát triển cộng đồng.

Các dịch vụ công tác xã hội đang từng bước được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn, không chỉ hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương mà còn đáp ứng nhu cầu hỗ trợ xã hội của người dân nói chung. Qua đó, công tác xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường sự gắn kết xã hội và thúc đẩy sự phát triển bao trùm, bền vững của đất nước.

Trong tiến trình phát triển đó, Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực tham mưu cho Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và từng bước chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ nhân viên công tác xã hội, qua đó tạo cơ sở quan trọng cho việc phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống an sinh xã hội trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Lao động- Xã hội ký kết hợp tác với các đối tác về phát triển nghề công tác xã hội (Ảnh: Bảo Châu)

Theo TS Phạm Ngọc Thành- Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động- Xã hội nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác xã hội đang đứng trước những cơ hội lớn để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ, hướng tới xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội hiện đại, linh hoạt và lấy người dân làm trung tâm.

“Trong giai đoạn tới, phát triển công tác xã hội cần tiếp tục gắn với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đặt con người – đặc biệt là đội ngũ những người làm công tác xã hội – ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Việc xây dựng một hệ thống công tác xã hội chuyên nghiệp, hiện đại không chỉ là hoàn thiện thể chế hay ứng dụng công nghệ, mà trước hết là phát huy giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và sự tận tâm của những người đang ngày đêm trực tiếp hỗ trợ cộng đồng, nhất là các nhóm yếu thế.”, TS Phạm Ngọc Thành nhấn mạnh

Trước đó, ngày 24/3, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển Công tác xã hội Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số” cũng được Trường Đại học Lao động- Xã hội tổ chức. Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp chiến lược để thúc đẩy ngành Công tác xã hội phát triển mạnh mẽ, hội nhập và bền vững trong kỷ nguyên số.

Bảo Châu