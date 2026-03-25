Tri ân báo Dân trí và bạn đọc tại Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội

Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, đồng thời gặp mặt và tri ân các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bệnh viện trong hoạt động hỗ trợ người bệnh.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, ThS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, bày tỏ sự trân quý và biết ơn các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Bệnh viện suốt thời gian qua.

ThS Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thu Nga).

ThS Nguyễn Xuân Thủy cho biết, công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa bệnh viện với người bệnh và người nhà người bệnh.

Thời gian qua, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh và gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế, thêm lạc quan, vững tin điều trị.

Những hoạt động thiết thực được triển khai như: hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nặng, không có Bảo hiểm y tế hoặc thuộc hộ nghèo; cung cấp hàng trăm nghìn suất ăn miễn phí; trao tặng tiền mặt cho bệnh nhân khó khăn; tổ chức chuyến xe 0 đồng; lớp yoga chữa lành; gian hàng 0 đồng…

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tặng Thư tri ân các nhà hảo tâm (Ảnh: CTV).

Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã tích cực kết nối, vận động và tiếp nhận tài trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện nhằm hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tổng giá trị nguồn lực huy động cho công tác xã hội đạt hơn 7,75 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 2,23 tỷ đồng.

Đại diện báo Dân trí (thứ 2 từ phải sang) cùng các nhà hảo tâm nhận Thư tri ân của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: CTV).

Đóng góp vào hoạt động chung của công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, từ 9/2025 đến nay, báo Dân trí đã xác minh hoàn cảnh và viết bài kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ 7 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền hơn 1,17 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đầy đủ tới các gia đình bệnh nhân để có thêm kinh phí điều trị và vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trân trọng trao thư tri ân báo Dân trí và bạn đọc, ghi nhận sự đồng hành trách nhiệm và giàu tính nhân văn trong hoạt động công tác xã hội.