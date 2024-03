Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 47.000 lao động

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An, năm 2023, địa phương này đã tạo việc làm mới cho 47.919 người, đạt 111,44% kế hoạch giao; tăng 6,48% so với năm 2022, đạt 113,41% so với đề án đã phê duyệt.

Có 25.157 lao động Nghệ An đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài; gần 14.000 lao động làm việc trong tỉnh và gần 9.000 lao động đi làm việc tại các địa phương khác trong cả nước.

Hội nghị triển khai công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở ngoài theo hợp đồng năm 2024 (Ảnh: Phi Hùng).

Theo ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng việc làm và an toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, thị trường lao động của địa phương nay đã có chuyển dịch theo hướng tốt hơn, theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên, đảm bảo từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đạt được kết quả ấn tượng. Trong số 25.157 lao động xuất cảnh năm 2023, riêng 11 huyện miền núi đạt gần 10.000 người, chiếm khoảng 40%.

Lao động Nghệ An đi làm việc tại nước ngoài tập trung vào các thị trường chính, gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Đông Âu. Nhiều người lao động sau khi làm việc ở nước ngoài về nước có tay nghề cao, tiếp tục vào làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập cao, ổn định.

Số lượng người đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc tại Nghệ An đầu năm 2024 tăng đột biến so với 5 năm trở lại đây (Ảnh: T. Thượng).

Trong hội nghị triển khai công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng diễn ra vào chiều 26/3, tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu năm 2024 giải quyết việc làm mới cho khoảng 47.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3% và thất nghiệp khu vực nông thôn dưới 2%; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo từng lĩnh vực; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70,1 %, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,6%...

Riêng đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghệ An phấn đấu đưa 16.500 người xuất cảnh trong năm 2024; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi xuất khẩu lao động lên 60%.

Tại hội nghị, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương, đại diện các doanh nghiệp đã bàn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian tới.

Bên cạnh làm tốt vai trò trong đào tạo, kết nối, hỗ trợ, tư vấn, tuyển dụng lao động, các đại biểu thống nhất cần tăng cường công tác tuyên truyền hạn chế lao động vi phạm kỷ luật, bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...