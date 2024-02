Nhu cầu tìm việc tăng, lao động Nghệ An "rộng cửa" trong năm 2024

Nhu cầu tìm việc tăng

Ngày 21/2, chị Vi Thị Nhàn (34 tuổi, trú Thanh Chương, Nghệ An) đến Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với mức đóng bảo hiểm hiện tại, chị Nhàn được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng hơn 3,5 triệu đồng.

Người lao động đến đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An sau dịp nghỉ Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Nhàn có nhiều năm làm công nhân kiểm hàng cho một công ty chuyên về sản xuất giày da tại TPHCM. Trước đây thu nhập của công nhân giày da cũng ổn nhưng từ hồi dịch Covid-19 tới nay ít việc, thu nhập của chị Nhàn bị giảm sâu, không đủ trang trải cuộc sống.

Lo sợ khó tìm việc tại quê nhà, chị Nhàn dự định qua Rằm sẽ quay lại TPHCM.

Cũng như chị Nhàn, chị Nguyễn Thị Thùy (38 tuổi, trú xã Thượng Tân Lộc, Nghệ An) cũng đến Trung tâm để làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trước khi nghỉ việc, chị làm công nhân may cách nhà 8km.

"Tiền lương, tăng ca và các khoản hỗ trợ khác, mỗi tháng thu nhập của tôi là trên 6 triệu đồng. Sáng đi làm, chiều về, không mất chi phí thuê trọ nên mức thu nhập dù không cao nhưng cũng hỗ trợ chồng lo cho con cái ăn học", chị Thùy cho hay.

Tuy nhiên, khi con út lên 3 tuổi, cần người đưa đón đi học, chị đành phải quyết định nghỉ việc. "Trước mắt nghỉ đã, tôi cũng chưa tính toán tiếp theo như thế nào. Nếu có công ty nào gần nhà phù hợp thì làm, không thì buôn bán nhì nhằng vậy", chị Thùy nói.

Chị Thùy hoàn tất hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Lê Hải Dương - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An - tuần đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết, số lao động thất nghiệp đến thông báo về tình trạng việc làm tại Trung tâm tăng cao, cá biệt có ngày lên tới trên 1.000 trường hợp.

"Việc số lao động đến thông báo tìm kiếm việc làm đầu năm tăng cao là do tồn đọng từ trước Tết Nguyên đán. Với những lao động chưa tìm được việc làm phù hợp, đơn vị tiếp tục tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động hoặc định hướng đi làm việc tại nước ngoài", lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm thông tin.

Gần 10.000 vị trí việc làm mới

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm, lao động tại Nghệ An không lo thiếu việc trong năm 2024. Đến nay, các doanh nghiệp đã đăng ký hàng chục nghìn vị trí việc làm mới qua Trung tâm để kết nối tuyển dụng.

"Đối với thị trường lao động trong tỉnh, đến thời điểm này, Trung tâm tiếp nhận hơn 9.700 việc làm từ các doanh nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất giày da, sản xuất điện tử, may mặc...", ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An - thông tin thêm.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động (Ảnh: Hoàng Lam).

Các vị trí tuyển dụng mới chủ yếu là lao động phổ thông, nhân viên văn phòng. Một số công ty có chỉ tiêu tuyển dụng cao như Công ty TNHH Giầy Cypress (Khu Công nghiệp WHA, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thông báo tuyển 2.000 lao động phổ thông mức lương 7,2-8,3 triệu đồng/tháng; Công ty TNHH giày Andromeda (thị xã Hoàng Mai) tuyển hơn 1.000 công nhân, mức lương từ 7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đưa ra mức lương hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An cũng có nhiều đãi ngộ khác đối với người lao động. Đơn cử, Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An (Khu công nghiệp Vsip, huyện Hưng Nguyên Nghệ An) chuyên sản xuất linh kiện điện tử, tuyển 1.000 công nhân, ngoài mức lương 7-10 triệu đồng, còn có ký túc xá, xe đưa đón...

Tương tự, Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (KCN Vsip Hưng Nguyên), cũng bố trí cho người lao động ở ký túc xá. Đơn vị này tuyển dụng 1.000 lao động trong năm 2024.