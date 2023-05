Ngành nghề nào sa thải nhân sự nhiều nhất ở TPHCM?

Liên đoàn lao động TPHCM vừa có báo cáo về kết quả hoạt động Công đoàn Thành phố tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023.

Trong báo cáo, Liên đoàn lao động TPHCM nhận định hoạt động tại các doanh nghiệp trong tháng 5 có nhiều khởi sắc hơn so với tháng trước, tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn còn đối diện nhiều khó khăn.

PouYuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm hơn 5.700 lao động (Ảnh minh họa: Hải Long).

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu đơn hàng sản xuất, người lao động thiếu việc làm, bắt buộc các doanh nghiệp phải tiếp tục giảm lao động. Nhìn chung, chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 4 không thay đổi so với tháng trước và giảm 2,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số lao động giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Sản xuất kim loại tăng 28,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 22,9%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 17,5%.

Một số ngành có chỉ số lao động giảm như: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 19,1%; sản xuất đồ uống giảm 18,9%; dệt giảm 11,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 10,4%.

Trong tháng 5, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã phải lên kế hoạch cắt giảm hơn 5.700 lao động vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Công ty này đã hoàn tất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đợt 1 với hơn 4.400 lao động. Số còn lại sẽ được thương lượng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 3/6.

Liên đoàn lao động TPHCM cho biết sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp khó khăn đang sắp xếp lại lao động để kịp thời phối hợp giải quyết khi có các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Về tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, Liên đoàn lao động TPHCM đánh giá là tương đối ổn định, không có tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể. Tuy nhiên, trong tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra đến 3 vụ tai nạn lao động chết người làm chết 3 người.