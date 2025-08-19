Đảng ủy Mặt trận tổ quốc chỉ định Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19/8, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội (Ảnh: Hải Nguyễn).

Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định số lượng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động nhiệm kỳ này là 9-11 ủy viên, hiện tại chỉ định 9 ủy viên (khuyết 2 thành viên sẽ bổ sung sau).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng chỉ định 29-33 ủy viên, hiện tại chỉ định 21 ủy viên (khuyết 8-12 thành viên sẽ bổ sung sau) vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng với tổ chức Công đoàn vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyển từ một tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Hải Nguyễn).

Do vậy, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu trước hết cần phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí và hành động.

"Chúng ta phải đối diện với thực tiễn, tìm giải pháp để khắc phục những khó khăn, bất cập nếu có trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung. Chúng ta hãy ứng xử thật lòng với nhau thì khó khăn mấy cũng sẽ cùng vượt qua", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam gợi mở.

Ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ thấm thía với câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm là không ai gần dân, sát dân, hiểu dân và gắn bó mật thiết với nhân dân như cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Dân thiếu đói, dân khó khăn, dân hoạn nạn thì cán bộ Mặt trận và đoàn thể phải biết, nỗ lực giúp đỡ. Nếu vượt quá khả năng thì phải báo cáo với cấp ủy, đề nghị với chính quyền để giúp đỡ, không được bỏ mặc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (Ảnh: Hải Nguyễn).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khái quát, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy.

Đại hội thống nhất cao và khẳng định những kết quả Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa to lớn, tạo ra chuyển biến toàn diện trong lĩnh vực xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.