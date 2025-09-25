Lao động trẻ sập bẫy "việc nhẹ lương cao" kể những lần bị bán như nô lệ

Trung tâm lừa đảo vận hành như một công ty

Tháng 2/2024, Gan bị thuyết phục bởi lời chào mời "việc nhẹ, lương cao" với nhiệm vụ vận chuyển vàng từ Thái Lan về Malaysia. Mức lương cho công việc này là 80.000 ringgit Malaysia (hơn 500 triệu đồng) cho một tuần làm việc.

Không chút nghi ngờ, Gan nhanh chóng lên đường đi nhận việc, anh không ngờ bản thân lại trở thành nạn nhân trong một đường dây buôn người xuyên biên giới. Khi có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị làm “người vận chuyển”, Gan lập tức bị đưa sang Myanmar, bị nhốt trong một trung tâm lừa đảo. Tại đây, anh phải trải qua một tháng huấn luyện để vào nghề, rồi bị ép phải tham gia các cuộc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội.

Trước khi dính bẫy "việc nhẹ, lương cao", Gan từng ngập trong nợ nần (Ảnh minh họa: The Guardian).

Trước tiên, Gan phải luyện tập để cải thiện tốc độ đánh máy, sau đó được huấn luyện các kỹ năng đối thoại thông qua các phương thức khác nhau nhằm lấy được lòng tin của nạn nhân.

Nam thanh niên được dạy cách gợi chuyện từ những chủ đề đa dạng để tiếp cận đối tượng quen qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc hẹn hò. Mỗi ngày, Gan được “áp KPI” tiếp cận 30 đối tượng. Ngoài kịch bản tán tỉnh hoặc đe dọa, Gan cũng được chuẩn bị sẵn các kịch bản mời gọi đầu tư.

"Sau khi tiếp cận được nạn nhân, tôi phải tìm cách thao túng tâm lý, khiến nạn nhân tự tách mình ra khỏi người thân và bạn bè, không kể về những gì đang xảy ra với họ. Quá trình thao túng này sẽ diễn ra cho tới chừng nào tôi vét sạch tiền của nạn nhân", Gan cho hay.

Gan cho biết, anh còn được dạy cách sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhanh chóng tạo ra loạt thông tin và video giả nhằm chiếm được lòng tin của nạn nhân. Anh từng nhập vai cảnh sát, thực hiện các cuộc gọi video tới nạn nhân để tăng tính thuyết phục.

Các công cụ AI giúp Gan nhanh chóng tạo ra được các bộ hồ sơ, giấy tờ giả nhằm đe dọa nạn nhân, khiến họ tưởng rằng họ thực sự đang bị điều tra.

Gan được dạy 4 bước cơ bản cần thực hiện trong quá trình lừa đảo: Tìm hiểu đối tượng mục tiêu, giả danh nhà chức trách liên hệ với đối tượng, đe dọa ép đối tượng chuyển tiền, nếu đối tượng dễ thao túng thì tiếp tục ép nạn nhân chuyển thêm tiền.

Trong 10 tháng sống trong các trung tâm lừa đảo nằm gần khu vực biên giới giữa Myanmar và Thái Lan, Gan được phát một cuốn sách “cẩm nang” dạy cách xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình lừa đảo.

Các tình huống giả định được đặt ra rất... phong phú, đa dạng, như khi giả danh nhân viên ngân hàng, giả danh công an thì cần làm gì. Mấu chốt của mọi tình huống là phải dồn được nạn nhân vào tâm lý hoảng sợ. "Chúng tôi phải thao túng được tâm lý nạn nhân, cốt làm sao để họ sợ hãi, cảm giác như sắp mất tất cả tiền bạc hoặc sắp vướng vào vòng lao lý", Gan cho hay.

Các trung tâm lừa đảo được lập ra bởi các băng nhóm đến từ nhiều quốc gia. Mỗi trung tâm đều có hệ thống vận hành như một... công ty, có người đứng đầu, các quản lý bộ phận, các giám sát viên và các trưởng nhóm.

Từng bị bán qua 3 trung tâm lừa đảo khác nhau tại Myanmar vì kỹ năng lừa đảo quá... kém, Gan nhận thấy các trung tâm đều có lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ, bao gồm cả địa chỉ và số định danh cá nhân của những người mà trung tâm lừa đảo nhắm tới.

Các trung tâm này cũng có rất nhiều tài khoản ngân hàng được lập ra nhằm mục đích "trung chuyển" tiền lừa đảo. Các tài khoản này đều do cá nhân đứng tên, nhưng sau đó được cá nhân ngầm chuyển giao cho các tổ chức lừa đảo sử dụng.

Hy hữu thoát khỏi “địa ngục trần gian”

Gan từng chứng kiến một thành viên trong đường dây lừa đảo thuyết phục được một nạn nhân "đầu tư" hàng triệu USD. Ngay khi phi vụ lừa đảo hoàn tất, "nhân sự được việc" liền được hưởng rất nhiều biệt đãi, được thưởng tiền, được dự tiệc cùng các "sếp"...

Trong 10 tháng bị giam giữ trong trung tâm lừa đảo tại Myanmar, do lừa đảo... kém hiệu quả, Gan bị ép phải làm việc liên tục 18 tiếng mỗi ngày, nhiều lần bị đánh đập, bị còng tay, bị chích điện.

Các trung tâm lừa đảo đều được xây dựng ở dạng khu phức hợp khép kín, có phân công canh phòng (Ảnh minh họa: CNBC).

Sau 3 lần bị mua qua bán lại giữa các trung tâm lừa đảo tại Myanmar nhưng vẫn không có... "tiến bộ", sau cùng, Gan được ra giá phải nộp 50.000 USD nếu muốn lấy lại tự do.

Các trung tâm lừa đảo này còn vận hành mạng lưới chặt chẽ trên mạng xã hội và các nền tảng tin nhắn. Khi có "nhân sự" bỏ trốn, các trung tâm sẽ đưa thông tin, hình ảnh lên nhóm, ra các mức tiền thưởng dành cho người bắt được "kẻ đào tẩu".

Theo Gan, những trung tâm anh từng bị đưa tới đều được xây dựng ở dạng khu phức hợp khép kín, có phân công canh phòng nghiêm ngặt, các nhân sự canh phòng đều được trang bị vũ khí.

Tháng 2 năm nay, Gan bị đưa sang một trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Khi tạo được lòng tin ở "chỗ làm" mới, Gan có cơ hội bỏ trốn trong một lần được cho ra ngoài mua thực phẩm. Sau đó, Gan may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tốt bụng, họ giúp anh tìm tới đại sứ quán Malaysia. Sau cùng, Gan nhận được những sự hỗ trợ cần thiết để trở về quê nhà.

Kể từ khi trở về thành phố Johor Bahru (Malaysia) hồi đầu năm nay, Gan sống trong một trung tâm từ thiện để tránh bị các chủ nợ cũ phát hiện.

Trước khi dính bẫy "việc nhẹ, lương cao", Gan từng ngập trong nợ nần. Sau một năm lưu lạc trong các trung tâm lừa đảo, giờ đây, Gan mong muốn kết nối lại với gia đình, họ từng tuyên bố từ mặt vì anh vướng vào đủ chuyện rắc rối, mắc nhiều thói hư tật xấu, gia nhập băng đảng tội phạm đường phố.

Trở về Malaysia sau hành trình lưu lại trong những “địa ngục trần gian”, Gan quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Anh bắt đầu từ việc đi học lại tại trung tâm giáo dục thường xuyên với mong muốn có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Gan cho biết sẽ lao động chăm chỉ, làm lại cuộc đời và không bao giờ kỳ vọng tìm được "việc nhẹ, lương cao" nữa.