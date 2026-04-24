Lao động ở Đức được nghỉ ốm tới 6 tuần hưởng nguyên lương

Người lao động tại Đức có thể nghỉ ốm tối đa 6 tuần (30 ngày làm việc), hưởng lương đầy đủ, cho mỗi lần mắc bệnh có giấy xác nhận của bác sĩ.

Ngoài ra, họ được phép nghỉ ốm hưởng nguyên lương 5 ngày mà chưa cần xin xác nhận ngay từ bệnh viện, mà có thể bổ sung sau. Nếu mắc bệnh khác, thời gian hưởng chế độ này sẽ được tính lại từ đầu.

Tuy nhiên, mức độ sử dụng quyền lợi này đang khiến Chính phủ Đức lo ngại. Trong năm qua, trung bình mỗi lao động tại nước này nghỉ ốm hơn một ngày mỗi tháng.

Con số 14,8 ngày nghỉ ốm mỗi năm đã đưa Đức vào nhóm quốc gia có tỷ lệ “vắng mặt vì lý do sức khỏe” cao nhất châu Âu, cao gấp khoảng 4 lần so với Vương quốc Anh.

Trước đó, năm 2023, số ngày nghỉ ốm trung bình ở Đức từng lên tới gần 20 ngày mỗi năm, đạt mức cao kỷ lục. Dù hiện tại, con số này đã giảm khoảng 5 ngày, nhiều doanh nghiệp vẫn lo ngại về tình trạng lạm dụng chế độ nghỉ ốm, đặc biệt ở một bộ phận lao động trẻ.

Theo Viện Kinh tế Đức, tình trạng này khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 82 tỷ euro mỗi năm. Trước áp lực đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đang cân nhắc các biện pháp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhiều lần bày tỏ quan điểm cứng rắn về “văn hóa nghỉ ốm”.

Ông cho rằng mức 14,8 ngày tương đương gần 3 tuần làm việc bị gián đoạn mỗi năm đã đặt ra nghi vấn về tính cần thiết của chế độ nghỉ này.

Đồng thời, ông nhận định năng suất lao động thấp có liên quan đến lối sống và thái độ làm việc, nhấn mạnh rằng mô hình cân bằng công việc - cuộc sống hay tuần làm việc 4 ngày sẽ khó duy trì mức thịnh vượng nếu không gia tăng cường độ lao động.

Đảng Christian Democratic Union (CDU) đề xuất trừ lương ngay từ ngày đầu tiên người lao động báo nghỉ ốm. Ngược lại, những người nghỉ không quá 5 ngày trong năm có thể được thưởng. Theo tờ Bild, mục tiêu của chính sách là hạn chế tình trạng nghỉ vì các bệnh nhẹ như cảm cúm, đồng thời khuyến khích người lao động sớm quay lại làm việc.

Ở góc độ rộng hơn, Đức không phải là trường hợp cá biệt. Sau đại dịch Covid-19, tình trạng kiệt sức (burnout) đang trở thành vấn đề nổi bật của thị trường lao động toàn cầu.

Một nghiên cứu cho thấy 54% người lao động Mỹ không hài lòng với công việc, dù vẫn đi làm và chịu đựng áp lực trong im lặng.

Các chuyên gia gọi tình trạng kiệt sức kéo dài ở nhóm nhân sự giỏi là “dư chấn năng lực” (competence hangover). Trong khi đó, thế hệ Millennials (nhóm người được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1996) được xác định là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi họ đang giữ vai trò quản lý trung gian và đối mặt với áp lực từ các đợt cắt giảm nhân sự.

Tại Anh, khủng hoảng sức khỏe tinh thần trong giới lao động trẻ cũng đang khiến tình trạng căng thẳng, lo âu và nghỉ việc gia tăng, với trung bình mỗi tuần người lao động mất kết nối với công việc khoảng một ngày.