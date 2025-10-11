Kỹ sư bỏ công việc ổn định, chọn nghề nhiều rủi ro và cái kết như mơ

Tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang chuyên ngành Kỹ sư đóng tàu, anh Trần Ngọc Tú (35 tuổi), thôn Phượng Khê, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa từng có công việc văn phòng ổn định.

Ít ai ngờ, anh lại rẽ ngang sang nghề nuôi tôm, công việc vất vả, nhiều rủi ro nhưng đã giúp anh "bỏ túi" 3 tỷ đồng mỗi năm.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi tôm công nghệ cao, anh Tú cho biết năm 2020, khi thấy người anh họ nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ cao mang lại nguồn thu nhập lớn nên anh ấp ủ ý định thử sức.

Anh Tú có nguồn thu nhập tốt từ nuôi tôm công nghệ cao (Ảnh: Hạnh Linh).

“Khi biết tôi liều lĩnh với hướng đi mới, bố mẹ kịch liệt phản đối vì chính gia đình cũng từng nuôi tôm quảng canh và chịu nhiều thua lỗ. Nhưng tôi nghĩ, nếu không dám thay đổi thì chẳng bao giờ biết khả năng của mình đến đâu”, anh Tú nói.

Sau khi tìm hiểu rõ kỹ thuật, anh Tú mạnh dạn vay vốn, thuê hơn 5ha đất ngoài đê của UBND xã Hoằng Châu rồi đào ao, lót bạt, lắp đặt hệ thống sục khí, xử lý nước… để nuôi tôm.

Những năm đầu công việc thuận lợi, mỗi vụ nuôi, anh đều thu về số tiền lãi lớn. Thế nhưng, năm 2023, giá tôm bỗng "tụt dốc", có thời điểm anh đành bán đổ, bán tháo hàng chục tấn tôm.

“Tôm trượt giá, khiến tôi lỗ nặng và thực sự rất sốc. Bố mẹ một lần nữa khuyên tôi từ bỏ giấc mơ lập nghiệp từ nghề nuôi tôm. Nhưng tôi nghĩ, vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đấy. Tôi liều lĩnh, vay ngân hàng, tiếp tục nuôi khát vọng làm giàu từ đồng tôm”, anh Tú tâm sự.

Theo anh Tú, nuôi tôm công nghệ cao có ưu điểm là dễ kiểm soát chất lượng. Tôm được nuôi trong ao lót bạt, có hệ thống sục khí, xử lý nước, nên người nuôi có thể theo dõi chặt chẽ sự phát triển của con giống. Nếu tôm có dấu hiệu bất thường, việc xử lý cũng kịp thời và hiệu quả hơn.

Tôm thẻ chân trắng cho thu hoạch sau khoảng 3 tháng nuôi (Ảnh: Hạnh Linh).

Tuy vậy, nghề nuôi tôm cũng ẩn chứa không ít rủi ro. Chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu quản lý môi trường nước, cho ăn không đúng cách hoặc chậm phát hiện dịch bệnh, cả ao tôm có thể mất trắng. Để đảm bảo lứa tôm phát triển tốt, người nuôi gần như phải “ăn, ngủ” cùng tôm, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất.

Thông thường, sau 3 tháng nuôi, tôm thẻ chân trắng đạt 35-40 con/kg, bán với giá 180.000-200.000 đồng/kg.

“Với 13 ao nuôi, mỗi năm tôi thu khoảng 45 tấn tôm, đem lại doanh thu chừng 9 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí và nhân công, lợi nhuận còn 3 tỷ đồng”, anh Tú vui vẻ nói.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Tú còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, mức lương 10 triệu đồng/tháng, cùng hàng chục lao động thời vụ tại địa phương.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hoằng Châu mang lại nguồn thu ổn định cho hơn 500 hộ dân (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Bá Quyết, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Châu, đánh giá: “Anh Trần Ngọc Tú là một trong những nông dân điển hình làm kinh tế giỏi. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh không chỉ đem lại thu nhập tiền tỷ mà còn giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân”.

Theo ông Quyết, Hoằng Châu có hơn 500 hộ nuôi thủy sản công nghệ cao trên vùng nước lợ, chủ yếu là tôm với diện tích khoảng 1.000ha. Mỗi năm, người dân xuất bán hàng trăm tấn tôm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

“Để phát huy tiềm năng sẵn có, UBND xã khuyến khích bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất, hướng đến phát triển nghề nuôi bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân”, ông Quyết nhấn mạnh.