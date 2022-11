Kiệu Tết chết trắng, nông dân khóc ròng

Hơn 20 chục năm trồng hành, kiệu, ông Nguyễn Văn Năm (51 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) chưa từng thấy hành, kiệu chết hàng loạt sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) như tình cảnh bà con nông dân ở địa phương đang hứng chịu.

Hàng chục ha hành, kiệu chết bất thường sau khi phun thuốc BVTV (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Năm, vụ này gia đình ông đầu tư 20 triệu đồng kiệu giống và phân bón trồng 4 sào hành, chuẩn bị bán dịp Tết. Thấy hành có hiện tượng vàng lá, ông mua thuộc BVTV tại đại lý ở xã Mỹ Thọ về phun. Tuy nhiên, sau khi bơm thuốc, hành bị rục lá, thối rễ, không thể phục hồi.

"Tôi bơm thuốc đến lần 3, lần 4 thì hành chết rụi, thối gốc coi như bỏ hết", ông Năm nói.

Ông Năm thất thần bên ruộng hành bị chết (Ảnh: Bình Định).

Không chỉ gia đình ông Năm, rất nhiều hộ dân trồng hành ở xã Mỹ Thành cũng lâm vào cảnh khốn khổ khi mùa kiệu Tết vừa gieo đã chết trắng.

Ông Hồ Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ), có 100 hộ dân với diện tích hơn 21ha trồng hành, kiệu Tết bị thiệt hại do sự cố chưa từng thấy này.

Bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi, xã Mỹ Thành) than thở: "Cuộc sống gia đình tôi nhờ cả vào vụ hành cuối năm để có tiền xoay xở dịp Tết. Giờ bơm thuốc trị vàng lá mà hành lại chết hết, không hiểu lý do tại sao. Nhìn ruộng hành mà khóc ròng. Chúng tôi muốn cơ quan chức năng tìm hiểu nếu đúng do thuốc thì đơn vị cung ứng hỗ trợ thiệt hại cho bà con".

Ông Năm cho rằng nguyên nhân hành chết hàng loạt là do thuốc BVTV có vấn đề (Ảnh: Bình Định).

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết đã giao Phòng NN&PTNT huyện và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện kiểm tra diện tích cây hành chết hàng loạt.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Định xác minh nguồn gốc và đơn vị cung cấp thuốc trừ sâu.

Hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản tại cơ sở cung cấp thuốc BVTV tại thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

Ông Trần Lê Hoàng, đại diện đại lý, trình bày đã phản ánh đến doanh nghiệp cung ứng là Công ty Cổ phần hóa sinh Nam Mỹ đóng tại TPHCM. Công ty tổ chức lẫy mẫu kiểm tra và thu hồi toàn bộ thuốc BVTV tại đại lý ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị chuyên môn đang phối hợp địa phương, các bên liên quan kiểm tra, lập biên bản tại cơ sở cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khiến hàng chục hecta kiệu Tết chết trắng.

"Nếu cơ sở cung ứng thuốc BVTV không nằm trong danh mục được phép lưu hành thì xử lý nghiêm", ông Phúc cho hay.