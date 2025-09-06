Kiếm hơn 36 triệu đồng trong gần 1 tháng nhờ nghề… ép trẻ chơi game

Tại Trung Quốc, một câu lạc bộ thể thao điện tử chuyên đào tạo game thủ chuyên nghiệp đã khiến dư luận chú ý khi cung cấp dịch vụ cai nghiện game cho trẻ.

Su Chenhao, chủ nhiệm câu lạc bộ, cho hay hầu hết những người chơi game giỏi đều cho rằng bản thân có thể trở thành game thủ. Tuy nhiên, thực tế, họ chỉ nghiện và chọn lao đầu vào game để trốn tránh việc học hoặc những rắc rối khác trong cuộc sống.

Câu lạc bộ thể thao điện tử kiếm bộn tiền nhờ giúp trẻ cai nghiện game (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Vì vậy, anh nảy ra ý tưởng cung cấp dịch vụ cai nghiện game, với hình thức là một khóa học kéo dài 7-22 ngày, chi phí từ vài nghìn đến 10.000 NDT (tương đương với khoảng hơn 36 triệu đồng). Mức phí này có thể cao hơn tùy vào mức độ nghiện game của trẻ và yêu cầu cai nghiện từ phụ huynh.

Trong khóa học này, trẻ sẽ phải chơi điện tử mỗi ngày từ 9h đến 0h, chỉ được nghỉ ngơi để ăn trưa và chậy bộ. Su Chenhao chia sẻ một đứa trẻ tên Xiao Dan, từng mơ ước và khẳng định sẽ trở thành game thủ, đã bị chuột rút vào ngày đầu tiên tham gia khóa học. Một đứa trẻ khác cũng bật khóc và đòi về nhà chỉ trong ngày thứ 2 của khóa học.

Su Chenhao giải thích rằng bầu không khí áp lực trong các buổi huấn luyện game thủ đã khiến những đứa trẻ cảm thấy việc chơi game khó hơn việc học. Đến nay, sau 7 năm hoạt động, câu lạc bộ của Su đã đào tạo cho 4.000 trẻ. Anh nhận thấy rằng hơn 85% học viên có triệu chứng nghiện game.

Hou Xu, người thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng đã đào tạo cho 700 học viên suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, chỉ có 3 người trong số đó được chọn tham gia vào các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Theo Hou Xu, cứ 120.000 game thủ thì chỉ có 1 người trở thành chuyên gia. Các khóa đào tạo tại câu lạc bộ của Hou Xu cũng là cách để thức tỉnh những người nghiện game nhưng không đủ trình độ, cố trở thành người chơi chuyên nghiệp.

Trung Quốc đã công nhận trò chơi điện tử là môn thể thao chính thức vào năm 2003. Theo Báo cáo phát triển ngành thể thao điện tử Trung Quốc năm 2024, do Hiệp hội thể thao điện tử Thượng Hải công bố, Trung Quốc có 490 triệu người chơi thể thao điện tử, chiếm khoảng 35% tổng dân số cả nước.

Theo Sina Sports, một tuyển thủ chuyên nghiệp trung bình có thể kiếm được 20.000 NDT/tháng (tương đương với khoảng 73 triệu đồng), trong khi một tuyển thủ hàng đầu có thể kiếm được 1 triệu NDT/tháng (hơn 3,6 tỷ đồng).