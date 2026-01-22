Không có tàu cá nào của Đà Nẵng vi phạm IUU

Đà Nẵng đã gửi báo cáo lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) từ đầu năm đến nay, thể hiện quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở NN&MT, Phó trưởng Ban chỉ đạo IUU thành phố Đà Nẵng, cho biết ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai đề án "Chuyển đổi nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái" giai đoạn 2026-2030.

Nhóm tàu câu mực khơi có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản bất hợp pháp (Ảnh: Khánh Lê).

Cùng với đó, Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản giai đoạn 2026-2030, bao gồm hỗ trợ chuyển đổi nghề, thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS), hỗ trợ phí thuê bao VMS và nhật ký điện tử.

Thành phố cũng đã hoàn tất việc lắp đặt VMS trên 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đồng thời 100% tàu cá được đánh dấu và kẻ số đăng ký theo quy định. Công tác theo dõi, giám sát và xử lý tình trạng mất kết nối VMS được triển khai nghiêm túc, các trường hợp vi phạm đều được xác minh và xử lý kịp thời.

Ban chỉ đạo IUU Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân.

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2024 đến nay, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ, xử lý hoặc xử lý hình sự về hành vi khai thác IUU. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển được các lực lượng chức năng tăng cường, góp phần giảm thiểu các vi phạm tại vùng biển ven bờ.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo IUU Đà Nẵng cũng thừa nhận vẫn còn những thách thức. Nhóm tàu câu mực khơi tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ trên biển vẫn xảy ra, cho thấy một số chủ tàu vẫn xem nhẹ các chế tài hành chính và đặt lợi nhuận kinh tế lên trên uy tín quốc gia.

Nguyên nhân được Ban chỉ đạo IUU Đà Nẵng nhận định là do suy giảm nguồn lợi thủy sản tại các ngư trường truyền thống, tạo áp lực kinh tế lớn, thúc đẩy ngư dân di chuyển đến các vùng biển có trữ lượng cao hơn. Ngoài ra, một bộ phận ngư dân vẫn giữ thói quen đánh bắt truyền thống, thiếu am hiểu và chưa ý thức được tính nghiêm trọng của các quy định IUU.