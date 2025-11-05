Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng IUU của EC "phải làm bằng được và không thể kéo dài"

Quyết tâm tuyên chiến với hoạt động khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC

Chiều 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành được 23/66 nhiệm vụ, đang triển khai 43 nhiệm vụ theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37, Nghị định số 38 về thi hành Luật Thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục có tiến triển rõ rệt. Cả nước có 79.800/79.941 tàu cá (99,8%) đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Trong tuần cả nước đã xóa đăng ký 370 tàu cá theo quy định do chìm đắm, mất tích.

Cũng trong tuần, không phát sinh thêm trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử phạt. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Ngày 2/11/2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 tàu cá của tỉnh An Giang tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác tại vùng biển Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, sau chỉ đạo của Thủ tướng, công việc đã "rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ". Báo cáo tại cuộc họp cho thấy về cơ bản các nhiệm vụ đã triển khai; riêng nội dung về cơ sở dữ liệu vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Về quản lý tàu cá chưa được cấp phép, Phó Thủ tướng đề nghị phân loại nhóm chưa được cấp phép, nhóm không đủ điều kiện cấp phép. Đối với các tàu cá chưa được cấp phép cần nêu rõ số lượng đã quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không để ra khơi.

Liên quan đến xử phạt hành chính hành vi vi phạm, Phó Thủ tướng cho rằng cùng với biện pháp cưỡng chế các trường hợp, địa phương cần vận dụng hỗ trợ để bảo đảm đời sống người dân; đồng thời kiên quyết xử lý các vụ việc còn trong thời hiệu, và đưa ra khỏi danh sách những trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chủ trì thiết kế kiến trúc, chức năng quản lý, cơ chế vận hành và trao đổi thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; hoàn thành việc liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm và mục tiêu không thay đổi trong tuyên chiến với hoạt động khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng đây là việc không thể không làm và không thể kéo dài, phải làm bằng được, vì danh dự của đất nước, của quốc gia, đồng thời cũng là vì nghề cá phát triển bền vững, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thời gian từ nay đến Đoàn công tác của EC sang làm việc rất ngắn, Thủ tướng yêu cầu phải hành động nhanh nhất, thực chất nhất, không hình thức, né tránh trách nhiệm.

Tăng cường tuần tra trên biển truy quét tàu cá "3 không"

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại đội tàu, tàu nào đủ điều kiện thì cấp phép, tàu nào không đủ điều kiện thì khoanh lại, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với EC, hoàn thành trước ngày 10/11.

Bộ cũng cần tập trung kiểm tra, hướng dẫn một số địa phương trọng điểm như An Giang, TPHCM, Khánh Hòa, Gia Lai… Đồng thời, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC. Thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin với EC, báo cáo Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo Hiệp định PSMA và bằng tàu container, đảm bảo ngăn chặn triệt để nguyên liệu thủy sản khai thác IUU xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Triển khai hợp tác với một số nước về khai thác hải sản.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành số hóa toàn diện công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm và mục tiêu không thay đổi trong tuyên chiến với hoạt động khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC (Ảnh: VGP).

Chỉ đạo các lực lượng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá xuất, nhập qua các trạm kiểm soát biên phòng theo đúng quy định; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU ở các khu vực, nhất là khu vực trọng điểm phía nam; tăng cường tuần tra trên biển truy quét tàu cá "3 không" là không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác hải sản.

Bộ Công an hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên VNeID, hoàn thành trước ngày 10/11. Tiếp tục chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU. Điều tra, xác minh làm rõ khả năng có một số tàu cá, ngư dân, môi giới đang ở nước ngoài và hoạt động khai thác bất hợp pháp ở nước sở tại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11.

Bộ Ngoại giao tiếp tục giao thiệp với phía EC và các nước trong khu vực, kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động, kết quả của Việt Nam trong chống khai thác IUU.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, theo đó duy trì kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra vào cảng theo quy định; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, không đăng ký tham gia hoạt động.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và xây dựng dự án về chuyển đổi nghề cho ngư dân; lo liệu các vấn đề lương thực, thực phẩm trong thời gian chuyển đổi. Trước mắt, Chính phủ sẽ hỗ trợ 3 tháng lương thực.

Các hiệp hội, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU; vận động, biểu dương hội viên, ngư dân gương mẫu, thực hiện tốt.