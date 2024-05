Không phải ngẫu nhiên mà năm 2006, tạp chí Time của Mỹ vinh danh nghề may ở Hội An là nhanh nhất và có giá cả rẻ nhất với mẫu mã đa dạng. Từ quá khứ đến hiện tại, nghề may đo thủ công đã trở thành thương hiệu của thành phố du lịch này.

May đồ lấy liền sau 3 tiếng

Mặc dù dịch vụ "may nóng" ở Hội An đã xuất hiện và được biết đến hơn 30 năm nay, nhưng với cách tiếp cận rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội, nghề "may nóng" một lần nữa dậy sóng.

Khách Tây chi đậm đến Hội An may quần áo, chủ tiệm may hốt bạc (Video: Ngô Linh).

Đây là hình thức kinh doanh cắt may tại chỗ. Dịch vụ "may nóng" này đáp ứng nhanh nhu cầu của khách du lịch, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ cao.

Từ bộ quần áo đơn giản đến bộ vest chỉn chu, áo dài, váy áo cầu kỳ, tất cả đều được may trong vòng vài tiếng tùy theo chất vải, kiểu dáng và số đo từng khách. Quan trọng hơn cả, sản phẩm được lấy ngay trong ngày.

Dù ngành thời trang ngày càng phát triển với những bộ quần áo may sẵn xuất hiện nhiều trên thị trường, các cửa tiệm may đo tại Hội An vẫn có chỗ đứng riêng. Dạo quanh phố cổ, chợ Hội An… du khách có thể dễ dàng bắt gặp nhiều cửa hàng như thế.

Dịch vụ may đo nóng ở Hội An trở nên "hot" trở lại sau các clip chia sẻ của khách nước ngoài (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Diễm Hương, chủ cửa tiệm TaTa shop, chợ Hội An cho hay, ngày cao điểm tiệm của chị có thể nhận hơn 20 đơn hàng. Thông qua các trang mạng xã hội, cửa tiệm của chị đã tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng. Khách có thể đến tiệm để lấy số đo, yêu cầu mẫu mã, hẹn thời gian hoàn thành… rồi dạo chơi phố cổ thời gian ngắn sẽ có bộ quần áo ưng ý mang về.

"Du khách còn có thể đặt hàng qua mạng, chỉ cần cung cấp số đo, loại vải, loại áo quần cần may, địa chỉ. Thời gian từ khi đặt hàng cho đến khi hoàn thành sản phẩm chỉ 3-4 tiếng đồng hồ. Khách của cửa tiệm chủ yếu là dòng khách happy (khách cũ quay trở lại hoặc được bạn bè giới thiệu đến)", chị Diễm Hương chia sẻ.

Du khách được tư vấn kỹ trước khi quyết định may đo (Ảnh: Ngô Linh).

Chỉ trong phạm vi khoảng nửa cây số vuông tại phường Minh An (trung tâm phố cổ) có tới hơn 50 hộ kinh doanh may mặc, tích hợp các dây chuyền tư vấn, may đo. Tính cả Hội An có tới gần 7.000 lao động làm nghề may, chủ yếu là người địa phương, với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng/người.

Tiếng lành đồn xa

Nhờ "hot" trên mạng xã hội, dịch vụ đã thu hút lượng lớn khách nước ngoài tới trải nghiệm. Không ít khách quốc tế đã đăng tải những clip chia sẻ kinh nghiệm đi may đo "chưa tới một ngày đã có sản phẩm" lên các trang mạng xã hội cá nhân.

Nhiều người hài lòng vì dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý… phù hợp với lịch trình du lịch trong vài ngày của họ.

Các cửa tiệm sẽ lấy số đo, mẫu mã quần áo… (Ảnh: Ngô Linh).

Sau khi clip của các vị khách được chia sẻ trên mạng, lượng khách tìm đến các cửa hàng quần áo may đo tăng đột biến, chủ yếu là khách Tây.

"Du khách xem đây là trải nghiệm đáng nhớ, nên thử khi đến Hội An. Những clip du khách quay lại đã trở nên viral (phổ biến nhanh chóng), dịch vụ may nóng tại Hội An cũng "nổi" trở lại trên các nền tảng mạng xã hội", chủ cửa tiệm La Tailor (đường Đào Duy Từ, thành phố Hội An) cho hay.

Tại Hội An có tới gần 7.000 lao động làm nghề may (Ảnh: Ngô Linh).

Gia đình ông Henry (du khách Úc) đến Hội An lưu trú 2 ngày, cả gia đình đã biết đến dịch vụ may đo cấp tốc tại Hội An qua một người bạn. Ban đầu, họ chỉ định đặt may cho cậu con trai một bộ quần áo đơn giản để lấy ngay trong ngày.

Tuy vậy, sau khi nhận trang phục, cả gia đình khá hài lòng về kiểu dáng và chất lượng nên quyết định đặt may thêm nhiều món đồ hơn cho cả ba thành viên.

"Tôi khá hài lòng với dịch vụ này, rất nhanh chóng, đẹp và giá cả hợp lý. Đây là trải nghiệm bạn nên thử khi đến Hội An", vị du khách chia sẻ.

Du khách thích thú với dịch vụ may đo "cấp tốc" tại Hội An (Ảnh: La Tailor).

Khi được hỏi về bí kíp may thần tốc, các chủ cửa tiệm ở Hội An chia sẻ, đó là nhờ đội ngũ những thợ may lành nghề. Các sản phẩm được hoàn thiện nhanh chóng nhưng vẫn giữ được chất lượng đồng đều. Phần lớn các cửa hàng may tại Hội An đều ký hợp đồng với các xưởng may để tối ưu thời gian sản xuất.

Một điều đáng lưu ý dành cho du khách khi may đồ tại Hội An là giá của các cửa hàng có sự chênh lệch khá lớn dựa theo địa điểm. Những cửa hàng trên mặt phố với không gian sang trọng sẽ có giá dịch vụ cao hơn so với những hàng may trong chợ vải Hội An. Dựa vào đây, du khách có thể lựa chọn nơi phù hợp với nhu cầu.