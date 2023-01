Huy động cả làng làm bánh tráng từ sáng đến khuya để phục vụ Tết

(Dân trí) - Những ngày Tết cận kề, người dân làng Tân An tất bật với nghề làm bánh tráng. Các hộ gia đình phải huy động nhân lực, tất bật từ sáng sớm đến tối khuya để kịp các đơn hàng cuối năm.

Làng Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nằm bên bờ sông Gianh, vốn nổi tiếng với thương hiệu bánh tráng. Đến giờ, không ai biết rõ nghề làm bánh xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng nghề đã có từ hàng trăm năm nay.

Trước đây, làng Tân An còn sản xuất cả bánh ướt, bún, bánh chưng… nhưng do nhu cầu thị trường, người dân hiện chỉ còn sản xuất mặt hàng bánh tráng và bánh đa nem các loại... Bù lại, hiện thợ làng Tân An phát triển nghề, làm đa dạng chủng loại bánh tráng phục vụ mọi nhu cầu của người sử dụng.

Về làng Tân An những ngày này, hình ảnh đập vào mắt người đi dân là dọc hai bên đường có thể thấy phên bánh phơi trải dài tít tắp. Tranh thủ thời điểm trời không mưa, gió bấc khô thổi mạnh, người dân làm nghề đưa bánh ra phơi, những phên bánh nối dài từ ngõ nhà này qua nhà khác.

Để phục vụ thị trường Tết Quý Mão đang đến gần, Hợp tác xã (HTX) làng nghề truyền thống Tân An cũng đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng thêm nhân công vào các khung giờ khác nhau, kịp thời cung ứng đầy đủ các mặt hàng trong dịp Tết.

Bà Phan Thị Cẩm Tú, Giám đốc HTX làng nghề truyền thống Tân An cho biết, bước vào vụ Tết, đơn vị đã huy động trên 100 lao động để làm cho kịp các đơn hàng. Ở đây, bất kể người già, trẻ nhỏ hay thanh niên trai tráng đều tham gia việc làm bánh, mỗi người một công đoạn, thao tác thuần thục, lành nghề. Những ngày này, lao động của HTX chia ca, làm việc từ sáng sớm và kết thúc muộn hơn so với thường lệ.

Theo bà Tú, hiện 20 lò bánh của HTX đang hoạt động hết công suất. Trung bình mỗi ngày sử dụng khoảng 5 tấn gạo, sản xuất hàng trăm nghìn chiếc bánh tráng với đầy đủ chủng loại như bánh mè đen, mè vàng, mè xát, bánh cuốn rau và bánh đa nem các loại...

"Nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết luôn cao hơn hẳn thường lệ. Do vậy, chúng tôi phải huy động nhân công, nâng cao năng suất để phục vụ khách hàng, bánh làm ra được ưa chuộng, đặt mua hết nên chúng tôi rất vui, bà con có thêm thu nhập", bà Tú chia sẻ.

Nghề làm bánh tráng ở làng Tân An sản xuất quanh năm, nhộn nhịp nhất là vụ Tết. Đi một vòng quanh làng, chúng tôi bắt gặp nhiều gia đình đang hối hả, tất bật làm bánh tráng Tết.

Bà Phùng Thị Nam có trên 20 năm làm bánh tráng cho hay, muốn có chiếc bánh thật ngon thì khâu chọn, pha bột rất quan trọng. Thứ bột đó thật sự là bí quyết làm nên tên tuổi bánh tráng Tân An. Gạo được chọn phải là gạo thơm vừa, không được quá khô. Các nguyên liệu khác, đặc biệt mè cũng phải đạt chuẩn, pha trộn đúng định lượng…

"Ở Tân An, gia đình tôi vẫn giữ được cách làm bánh thủ công, đảm bảo được hương vị truyền thống. Qua bao thế hệ, gia đình tôi luôn gắn bó với nghề này. Làm bánh không chỉ có thêm thu nhập mà còn là niềm vui nên chúng tôi quyết tâm giữ gìn nghề", bà Nam chia sẻ.

Trong giai đoạn cao điểm sản xuất vụ Tết, trên gương mặt của những người thợ làm bánh tráng hiện rõ vết thâm quầng vì nhiều đêm thức khuya, dậy sớm, nhưng tiếng nói cười vẫn rộn ràng, hồ hởi vì một vụ Tết bội thu.

Mỗi năm vào dịp Tết, các lò tráng bánh lại hoạt động không ngơi tay, tăng công suất lên gấp 3-5 lần mới đủ bánh cung cấp cho thị trường.

Công việc làm bánh những ngày giáp Tết tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì có thu nhập tốt. Bình thường, mỗi nhân công làm bánh tráng thủ công có thể kiếm được 200.000-500.000 đồng/ngày. Còn dịp Tết, mỗi người dân Tân An có thể kiếm tiền triệu một ngày.

Ông Ngô Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh cho biết, nghề làm bánh tráng ở làng Tân An đã tồn tại hơn trăm năm nay. Làng Tân An nằm bên bờ sông Gianh, vốn ít đất để sản xuất nông nghiệp nên làm bánh tráng được xem là nghề tạo thu nhập chính cho người dân.

Hiện làng Tân An có 360 hộ sản xuất bánh tráng, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã nắm bắt được thị trường, từng bước chuyên môn hóa, cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm nên được khách hàng khắp nơi ưa chuộng.