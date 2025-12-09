Hợp tác lao động, việc làm giữa 2 tỉnh biên giới Việt - Lào

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết thành phố hiện nay có dân số hơn 3 triệu người, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hơn 1,8 triệu người, số lao động làm việc trong nền kinh tế hơn 1,6 triệu người.

Thành phố Đà Nẵng có hơn 40.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động hơn 562.000 người; trong đó có 812 doanh nghiệp, dự án hoạt động trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp và khu kinh tế với hơn 156.000 lao động…

Sở Nội vụ Đà Nẵng làm việc với Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu (Lào) ngày 9/12 (Ảnh: Công Bính).

Thành phố Đà Nẵng cũng có trên 12.000 lao động đang làm việc tại gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, mỗi năm có gần 1.000 lao động đi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Attapeu, Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng đề xuất với Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nam Lào.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu cùng nghiên cứu, ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm giữa 2 địa phương trong thời gian tới.

Nội dung bản ghi nhớ tập trung vào công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý người lao động nước ngoài đến làm việc tại địa phương mình; hỗ trợ, thúc đẩy người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài.

Hai đơn vị cần phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin, dữ liệu về người lao động của địa phương này đến làm việc và sinh sống tại địa phương kia.

Bà On Say Mieng La Vanh, Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu, cho biết địa phương có tổng dân số hơn 174.000 người, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hơn 116.000 người, tổng dân số trong độ tuổi lao động hơn 51.000 người, trong đó có hơn 45.000 người có việc làm...

Tại tỉnh Attapeu, trong số 1.340 lao động của các nước, có 813 lao động là người Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Lãnh đạo Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu cho biết, mỗi năm địa phương cần hàng nghìn lao động để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Dự kiến năm 2026, tỉnh Attapeu khuyến khích các đơn vị lao động tham gia đào tạo, nâng cấp, sát hạch, cấp giấy chứng nhận lao động cho 4.500 người.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu mong muốn tiếp tục hợp tác với Sở Nội vụ Đà Nẵng nói riêng và 2 địa phương nói chung, tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động và việc làm.