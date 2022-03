Hơn 780 người Việt tử vong vì tai nạn lao động năm 2021

Số vụ tai nạn giảm tương ứng với 22,4% so với năm trước, số người bị nạn cũng giảm hơn 22,6%, giảm gần 2.000 người.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, số vụ tai nạn gây chết người năm 2021 là hơn 740 vụ, giảm 18% so với năm trước, trong đó khu vực có quan hệ lao động (người lao động có hợp đồng) là hơn 570 vụ, người ở khu vực không có quan hệ lao động (người lao động không có hợp đồng, làm bán thời gian).

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, tai nạn lao động năm 2021 dù có giảm, song số người tử vong, bị thương vẫn khá cao (Ảnh minh họa).

Số người gặp tình trạng bị thương nặng do tai nạn lao động là gần 1.500 người, giảm hơn 400 người so với năm trước. Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2021 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, số người chết do tai nạn lao động nhiều nhất năm 2021 xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh.

Trong năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH thống kê có một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (làm chết người và nhiều người bị thương) liên quan đến hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, điện tử xảy ra ở TPHCM, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Hà Nam, Bình Phước.

Năm 2021 các địa phương báo cáo có 22 vụ tai nạn lao động bị cơ quan chức năng đề nghị khởi tố, 10 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, nguyên nhân các vụ tai nạn lao động có nhiều, trong đó do người sử dụng lao động chiếm gần 41%, trong đó do tổ chức lao động và điều kiện lao động; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; các thiết bị không đảm bảo an toàn lao động thiếu an toàn, hiệu quả và người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động.

Bên cạnh đó, nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động trực tiếp do người lao động cũng chiếm gần 10%, trong đó người lao động vi phạm quy trình, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động hay người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết bị an toàn được trang bị...

Dựa trên báo cáo này, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Bộ, ban ngành chỉ đạo doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy, các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo,....

Ngoài việc tuyên truyền, để giảm thiểu tai nạn lao động tại địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.