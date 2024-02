Hơn 50% cử nhân Mỹ ra trường làm công việc chân tay

Theo nghiên cứu của Strada và Burning Glass Institute, 73% người có bằng cử nhân ở Mỹ không kiếm được việc làm trong năm đầu sau khi tốt nghiệp.

Bài nghiên cứu này đã được các tổ chức thu thập dữ liệu từ 60 triệu người ở Mỹ, trong đó có 10,8 triệu người có bằng cử nhân, giai đoạn 2012-2022.

Hơn một nửa số người tốt nghiệp đại học ở Mỹ chọn làm công việc chân tay (Ảnh minh họa: Thomas Barwick).

Được biết, cứ 100 sinh viên vừa tốt nghiệp ở Mỹ thì có 52 người bị thiếu việc làm (52%). Nhóm người này được dự đoán sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp trong 10 năm tới.

88% sinh viên thuộc nhóm này đang làm các công việc chỉ yêu cầu bằng THPT như nhân viên bán lẻ hoặc làm việc chân tay ở các lĩnh vực như thực phẩm, xây dựng.

Mức lương trung bình của họ là 40.000 USD/năm (hơn 985 triệu đồng), trong khi những người làm các công việc đòi hỏi bằng đại học thì có mức lương 60.000 USD/năm (hơn 1,4 tỷ đồng).

Những sinh viên tốt nghiệp ngành an toàn và an ninh công cộng, nghiên cứu về giải trí, sức khỏe hoặc các lĩnh vực ít chuyên sâu thường có nguy có thiếu việc làm cao gấp đôi so với các ngành như y tế, kỹ thuật hoặc toán học.

Người lao động từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng từ 3,1% (năm 2002) lên 8,6% (năm 2032) (Ảnh: BLS).

Theo dữ liệu sơ bộ của BLS (Cục thống kê lao động Hoa Kỳ), có 9,3 triệu cơ hội việc làm ở Mỹ vào tháng 12 năm 2023, giảm 20% so với một năm trước.

Cả nước có 6,12 triệu người thất nghiệp, được tính đến tháng 1/2024, tương đương 3,7% lực lượng lao động.

Trong số đó, 49% số người đã mất việc tạm thời hoặc vĩnh viễn; 38% đang gia nhập hoặc tái gia nhập lực lượng lao động; 13% vừa nghỉ việc.

BLS dự đoán dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng thêm 18,7 triệu người từ năm 2022 đến năm 2032.

Tuy nhiên, phân khúc dân số trong độ tuổi 16-34 sẽ giảm 364.000 người; 35-64 tuổi sẽ tăng 4,7 triệu; trên 65 tuổi sẽ tăng 14,4 triệu. Vì người trên 65 tuổi có khả năng làm việc chiếm số đông, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động được dự đoán sẽ giảm xuống 60,4% vào năm 2032.