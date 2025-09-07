Hành động của chủ quán khi thấy hai cô gái “xót” 50.000 đồng ăn vặt

Mới đây, Liu và Song ghé qua một cửa tiệm bán đồ ăn vặt nằm ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tổng chi phí ăn uống của cả hai cô gái là 13 tệ (gần 50.000 đồng). Trong lúc ngồi ăn, hai cô gái trò chuyện về các kế hoạch tìm kiếm việc làm và có đùa vui rằng, việc họ ghé vào quán ăn vặt này là một điều xa xỉ trong hoàn cảnh hiện tại của hai người.

Sau khi ăn uống xong, Liu là người trả tiền, cô thanh toán bằng cách chuyển khoản. Đến cuối ngày, Liu bất ngờ nhận lại 13 tệ chuyển vào tài khoản và lời nhắn: "Chào mừng các bạn đến Thâm Quyến. Cuộc sống luôn khó khăn, nhưng chúc bạn gặp được nhiều may mắn nhé!".

Hiểu rằng đây chính là động thái hoàn tiền của chủ cửa tiệm bán đồ ăn vặt, Liu liền chụp ảnh màn hình số tiền và tin nhắn nhận được, rồi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Liu cho biết, cô và Song rất cảm động trước hành động của chủ quán.

Ngay lập tức, câu chuyện của Liu gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Bài viết của cô lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trong lúc bán hàng, anh Huang - chủ tiệm đồ ăn vặt - đã lắng nghe câu chuyện của hai cô gái (Ảnh: SCMP).

Vợ chồng chủ quán bán đồ ăn vặt cũng nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc tìm ra và phỏng vấn. Họ là Huang Huailin và Pan Yushuan, hai người mới mở cửa tiệm nhỏ được gần 5 tháng. Anh Huang cho biết trong lúc bán hàng, anh đã lắng nghe câu chuyện của hai cô gái. Đến cuối ngày, khi đã hoàn tất mọi công việc, anh quyết định chuyển khoản lại số tiền 13 tệ kèm một tin nhắn động viên.

Trước khi thực hiện việc này, anh Huang đã chia sẻ với vợ và nhận được sự ủng hộ từ vợ. Hai người cho biết cửa tiệm của họ vẫn đang trong giai đoạn phải nỗ lực rất nhiều để thu hút thêm thực khách nhưng họ vẫn muốn giúp đỡ những người cũng đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

"Chúng ta ai cũng có những lúc thăng trầm. Vợ chồng tôi hy vọng những thanh niên tìm tới thành phố này lập nghiệp sẽ cảm nhận được một chút ấm áp ở nơi đất khách quê người", chị Pan chia sẻ.

Thông qua mạng xã hội, Liu và Song đã kết nối với chủ quán ăn vặt để gửi lời cảm ơn. Hai cô gái khẳng định sẽ luôn bước đi trong cuộc sống với tấm lòng nhân hậu, đáp đền tiếp nối, giúp đỡ người khác khi có khả năng. Liu và Song cũng hẹn chủ quán sẽ ghé thăm tiệm thường xuyên khi hai cô đã tạo dựng được cuộc sống ổn định hơn tại Thâm Quyến.

Trong khi Song và Liu chưa thể tích cực ủng hộ cửa tiệm được ngay, có nhiều người khác sau khi biết tới câu chuyện này, liền ghé qua cửa tiệm để mua đồ ăn, ủng hộ cặp vợ chồng chủ quán tốt bụng.