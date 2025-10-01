Hàng vạn xác vịt nằm la liệt, nông dân "đau xót không tả nổi"

Hàng nghìn con vịt của gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (54 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc) chết ngạt do nước lũ đổ về bất ngờ. Tai họa đổ xuống khiến vợ chồng ông Kiều mất trắng tài sản sau nhiều năm gồng gánh nợ nần để đầu tư trang trại.

Khoảng 10h ngày 30/9, nước lũ bất ngờ dâng cao, tràn vào khu chuồng trại rộng hơn 3.000m2 của gia đình ông Kiều tại thôn Phú Nhi. Chỉ trong chưa đầy 15 phút, nước đã ngập gần hết trại, cuốn trôi và nhấn chìm đàn vịt hàng vạn con.

Ông Kiều vớt số vịt bị chết ngạt trong trang trại (Ảnh: Thanh Tùng).

“Tôi hô hoán cả xóm và người nhà ra ứng cứu, nhưng nước lũ lên nhanh quá. Chúng tôi vừa vớt được ít thức ăn chăn nuôi thì nước đã dâng lút gần hết khu trại. Hơn 2 vạn con vịt, chỉ cứu được khoảng 7.000 con, còn lại chết sạch, nổi lềnh bềnh, đau xót không sao tả nổi”, ông Kiều nghẹn ngào.

Gắn bó với nghề chăn nuôi hơn 20 năm, ông Kiều chưa từng đối mặt với biến cố nào khủng khiếp như vậy. Ba năm trước, ông đã vay gần 1 tỷ đồng từ ngân hàng để mở rộng trang trại, đầu tư bài bản, với hy vọng có cuộc sống ổn định hơn.

“Ba năm gồng gánh, tiền nợ vẫn chưa trả xong, giờ lại mất trắng. Bao nhiêu công sức, mồ hôi của vợ chồng tôi cuối cùng đổ sông, đổ biển”, ông Kiều nói, mắt đỏ hoe.

Xác vịt vớt được, chủ trại vứt dọc bờ đê, đợi người đến thu gom làm thức ăn cho cá (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau gần hai ngày dầm mình trong nước lũ để vớt xác vịt, vợ chồng ông Kiều gần như kiệt sức. Nhiều người dân xã Vạn Lộc đã tập trung tại bờ đê thôn Phú Nhi cũng lội nước hỗ trợ vợ chồng ông thu gom hàng nghìn con vịt chết. Chính quyền địa phương cũng chung tay hỗ trợ.

Đến chiều 1/10, nước lũ đã bắt đầu rút nhưng khu trang trại của gia đình ông Kiều vẫn ngập sâu. Hai ông bà phải dùng thuyền, len vào trong chuồng, gom từng bao xác vịt đem ra bờ đê xử lý.

“Vịt còn nhỏ, chết do ngạt nước nên không thể bán. Tôi gom lại, đem cho mấy trại cá làm thức ăn, cũng coi như bớt một gánh lo. Giờ chỉ mong nước rút nhanh để sửa lại chuồng trại, còn có chỗ nuôi 7.000 con sót lại”, ông Kiều thở dài thườn thượt.

Khu trang trại của gia đình ông Kiều ngập trong nước lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thông tin từ UBND xã Vạn Lộc, hoàn lưu sau bão số 10 đã gây mưa lớn và gió mạnh trên địa bàn, khiến cây cối, cột điện bị gãy đổ, nhiều tuyến đường và một số trang trại, gia trại bị ngập sâu.

Ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, cho biết địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp bà con ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão.

Báo cáo nhanh từ Văn phòng chỉ huy Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Thanh Hóa) cho thấy, ảnh hưởng của bão số 10 đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn.

Mưa lũ còn khiến 158 con gia súc, 56.570 con gia cầm, 235 vật nuôi khác của người dân bị chết; trại ếch 10.000 con bị cuốn trôi; 100 đàn ong bị thiệt hại và hàng chục khu chuồng trại bị hư hỏng.