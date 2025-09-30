Chủ trang trại bất lực nhìn dòng lũ nhấn chìm đàn gà trị giá 2 tỷ đồng

Chiều 30/9, bà Nguyễn Thị Dung (xã An Châu, Nghệ An) cùng người thân đang hối hả lọc đùi, ức gà để cấp đông, chờ đơn vị thu mua. Đây là số gà còn sót lại sau khi trang trại của bà bị lũ nhấn chìm. Một phần lớn gà đã được người dân trong khu vực mua theo hình thức hỗ trợ nhằm giảm bớt thiệt hại cho gia đình.

Vợ chồng bà Dung sở hữu trang trại chăn nuôi khoảng 20.000 con gà, trong đó gần một nửa là gà thương phẩm sắp đến thời điểm xuất chuồng.

Đàn gà của một hộ chăn nuôi tại xã An Châu chết la liệt sau bão số 10 (Ảnh: Võ Duyên).

Từ ngày 28/9, bão số 10 gây mưa to và rất to trên địa bàn. Khu chăn nuôi của gia đình bà Dung nằm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước nên ban đầu bà khá yên tâm, tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh.

“Khoảng 3h ngày 29/9, nước lũ ào về, trong chốc lát nhấn chìm toàn bộ khu chăn nuôi. Nước dâng quá nhanh khiến vợ chồng tôi không kịp trở tay, chỉ biết ứa nước mắt nhìn đàn gà hoảng loạn, chìm dần”, bà Dung buồn bã kể lại.

Dù gia đình bà Dung đã cố gắng ứng cứu được một số ít gà, nhưng do ngấm nước và nhiễm lạnh, số gà này cũng không thể tiếp tục chăn nuôi.

Một số gà được sơ tán đến nhà văn hóa xóm nhưng sức khỏe kém do ngấm nước, nhiễm lạnh, chủ trang trại phải bán giá "giải cứu" mong gỡ gạc một phần chi phí (Ảnh: Hoàng Lam).

Số gà thịt bị thiệt hại do lũ được chính quyền địa phương và các đoàn thể kêu gọi nhân dân trong khu vực mua hỗ trợ, nhưng chỉ giải quyết được một phần. Phần còn lại, bà Dung phải làm thịt, cấp đông, cung cấp cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi để vớt vát chi phí.

Ngoài ra, vợ chồng bà Dung còn phải tiêu hủy hơn 10.000 con gà loại 0,5kg đã chết do lũ. Theo tính toán của bà Dung, tổng đàn gà của gia đình bà trị giá hơn 2 tỷ đồng, chưa kể một khối lượng lớn thức ăn dự trữ đã bị hư hỏng do ngấm nước.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng gia đình bà Dung chịu thiệt hại nặng nề. Cơn bão số 5 hồi cuối tháng 8 đã khiến trang trại của bà bị hư hỏng nặng. Vợ chồng bà vừa đầu tư 400 triệu đồng để sửa chữa, gia cố chuồng trại. Hai cơn bão mạnh liên tiếp đã khiến gia đình người phụ nữ này trắng tay.

Gia đình ông Hoàng Lục (xã An Châu) cũng chịu thiệt hại nặng nề với 14.000 con gà, trong đó một nửa đã đạt trọng lượng xuất chuồng. Số gà thịt đã được chính quyền địa phương kêu gọi người dân mua “giải cứu” nhằm giúp vợ chồng ông Lục giảm bớt thiệt hại.

Gần 7.000 con gà con của trang trại ông Lục chết do lũ cũng đã được Đoàn thanh niên xã An Châu hỗ trợ tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã An Châu giúp sơ chế gà, kêu gọi người dân mua hỗ trợ các chủ trang trại (Ảnh: Võ Duyên).

Theo ông Hoàng Công Trường, Trưởng phòng Kinh tế xã An Châu, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến chăn nuôi gia cầm trên địa bàn. Thống kê của địa phương cho thấy, mưa lũ đã khiến nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng, trong đó có 6 hộ chăn nuôi quy mô lớn với tổng đàn gà gần 93.000 con.

Khi xảy ra ngập lụt, UBND xã An Châu đã huy động lực lượng, kêu gọi nhân dân khẩn trương sơ tán gia cầm ra khỏi vùng ngập. Một số gia cầm đã được đưa đến nhà văn hóa xóm nhưng do bị ngấm nước, nhiễm lạnh, khó có thể sống sót.

Chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân mua “giải cứu” số gà này nhằm giảm thiệt hại cho các chủ trang trại. UBND An Châu cũng hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêu hủy gia cầm chết, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa bão.