Tai nạn lao động tăng trong "Tháng An toàn vệ sinh lao động"

Tai nạn lao động tăng

LĐLĐ TPHCM tổng kết "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022 và tuyên dương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

Ngày 30/6, LĐLĐ TPHCM tổng kết "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022 và tuyên dương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Theo báo cáo, "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" xảy ra 8 vụ tai nạn lao động trên địa bàn, làm chết 8 người.

Trong đó, 3 vụ xảy ra ở công trình xây dựng, sửa chữa nhà dân, 2 vụ lĩnh vực sản xuất, 3 vụ lĩnh vực dịch vụ - vận tải. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 3 vụ, do tình hình chung thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố và dịch bệnh Covid-19 kéo dài các đơn vị ngừng hoạt động và giải thể.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, 98% số người lao động đã quay trở lại nhà máy làm việc so với thời điểm dịch bệnh. Doanh nghiệp, công đoàn tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền, vận dụng nhiều phương thức để người lao động đồng thuận chấp hành tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Theo ông Tâm, vai trò của công đoàn, doanh nghiệp và an toàn vệ sinh viên rất quan trọng, giúp người lao động thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động để hạn chế tai nạn lao động xảy ra. Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố nhiều, cần quan tâm đến vấn đề an toàn cho người lao động.

Ngoài ra, công đoàn đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH TPHCM) treo 860 băng rôn, khẩu hiệu, 60 tấm pano tuyên truyền trên các tuyến đường lớn, trung tâm trên địa bàn thành phố, tại các Khu chế xuất và công nghiệp, các doanh nghiệp, khu công nghệ cao…

Chủ động phối hợp Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam, tổ chức hội nghị tọa đàm với nội dung chủ đề "Các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp". Đồng thời phối hợp Hội Đông y Thành phố tổ chức chương trình thăm khám sức khỏe cho người lao động hậu Covid-19.

Thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động

Gần 1.000 công nhân được hỗ trợ trong tháng 6.

LĐLĐ TPHCM đã tiến hành tổ chức họp mặt, thăm hỏi, động viên tặng quà cho 918 công nhân bị tai nạn lao động đang sinh sống trên địa bàn, với tổng số tiền chăm lo hơn 651 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu chăm lo cho 385 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên.

Mỗi phần quà bằng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/phần, với tổng số tiền là 385 triệu đồng. Chăm lo cho 533 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 50% với phần quà bằng tiền mặt trị giá 500.000 đ/phần quà, với tổng số tiền là 266 triệu đồng.

Quận Bình Tân tập trung hơn 43.000 doanh nghiệp với hơn 350.000 công nhân lao động. Do vậy, vấn đề tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động là rất quan trọng đối với mỗi cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.

Công đoàn quận đã phối hợp với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Công ty TNHH KaYuen Việt Nam... để tổ chức các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân. Các hoạt động đã thu hút khoảng 10.000 công nhân lao động tham gia nhằm tuyên truyền cho họ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

LĐLĐ huyện Hóc Môn tặng quà cho người lao động bị TNLĐ (Ảnh: M.C).

Theo bà Phạm Thị Thanh Thuận - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, trong "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" Công đoàn quận đã phối hợp với Sở LĐTB&XH TPHCM tổ chức tập huấn kỹ năng làm việc an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp có đông công nhân. Thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp…

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động bà Thuận đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động. Tích cực tham gia, giám sát các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, phát triển đội ngũ an toàn vệ sinh viên…

Dương Thùy