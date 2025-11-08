Kiếm trăm triệu mỗi tháng khi sang Úc làm nông

Làm nông không chỉ biết nghề nông

Bảy năm trước, Nguyễn Thị Diệu Hiền (32 tuổi) rời quê, mang theo hành trang là tấm visa 407 – chương trình đào tạo nghề nông nghiệp của Chính phủ Úc. Với cô gái Việt yêu thiên nhiên, nước Úc là vùng đất mơ ước với sự rộng lớn, trong lành và kỷ luật. Nhưng chỉ khi bắt đầu làm việc tại nông trại ở bang Queensland, Hiền mới nhận ra, "làm nông" ở xứ sở này là cả một thế giới khác.

"Người Úc làm việc với 200% năng suất. Mọi khâu đều được tính toán bằng kỹ thuật và phương pháp, không còn là công việc chân tay thuần túy. Ở nông trại nơi tôi làm, năng suất của từng công nhân được đo bằng hệ thống GPS. Nếu bạn cắt được 1.000 quả chuối mỗi ngày, máy sẽ ghi lại chính xác. Năng suất không chỉ được đo bằng cảm quan cá nhân mà bằng công nghệ", cô kể.

Chị Diệu Hiền tại nơi làm việc (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, người lao động phải am hiểu về máy móc, vận hành thiết bị công nghệ cao và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn lao động.

"Ở Úc, tính mạng con người được đặt lên hàng đầu, mọi quy trình đều hướng đến việc bảo vệ người lao động", cô nói.

Làm việc trong môi trường kỷ luật và hiện đại, Hiền nhận ra rằng "làm nông không chỉ là biết nghề nông. Nếu chỉ dừng ở việc trồng trọt, chăm sóc cây thì sẽ tụt hậu. Ở Úc, cả ông chủ nông trại cũng phải học AI, học truyền thông, quay - dựng video để quảng bá sản phẩm", Hiền nói.

Công việc của chị Hiền diễn ra đều đặn từ 6h sáng đến 16h30 chiều, nghỉ một giờ buổi trưa. Những công việc như hái trái cây, phân loại, đóng gói… đều đòi hỏi thể lực tốt và khả năng tập trung cao. Dù vất vả, chị vẫn thấy hạnh phúc trong mỗi mùa thu hoạch.

"Công đoạn tôi thích nhất là thu hoạch. Dù phải hái tay hàng tấn hoa quả, tôi vẫn thấy đó là niềm vui, vì nhìn thấy thành quả lao động của mình", cô kể.

Những công việc như hái trái cây, phân loại, đóng gói… đều đòi hỏi thể lực tốt và khả năng tập trung cao (Ảnh: NVCC).

Làm sai một khâu là ảnh hưởng cả hệ thống

Cũng cách đây 7 năm, Trần Ngọc (36 tuổi) đặt chân đến Úc với tâm thế của một lao động trẻ muốn thử thách bản thân. Anh làm việc chủ yếu tại các nông trại chuối ở vùng Bắc Queensland – nơi khí hậu nóng ẩm, cây trồng phát triển tốt nhưng công việc lại đòi hỏi sức bền và tính kỷ luật cao.

"Ban đầu tôi tưởng làm nông ở Úc cũng giống ở Việt Nam, ai ngờ khác hẳn. Ở đây, mọi thứ được tổ chức như một dây chuyền công nghiệp, ai làm sai một khâu là ảnh hưởng cả hệ thống", anh kể.

Ngay cả trong nông nghiệp, làm sai một khâu cũng ảnh hưởng đến cả hệ thống (Ảnh: NVCC).

Ngày làm việc của Ngọc bắt đầu từ 6h sáng và kéo dài đến chiều muộn. Có khi anh làm ngoài đồng, sửa ống nước, cắt lá, buộc dây, trồng thêm hàng mới; có khi lại làm trong xưởng, kiểm tra từng nải chuối trước khi đóng gói.

Anh nói vui: "Làm nông ở Úc mà như làm kỹ thuật. Mỗi người đều có nhiệm vụ rõ ràng, ai làm phần nấy. Nhờ vậy mà năng suất cao nhưng vẫn an toàn và trật tự".

Những năm đầu, anh làm thuê cho nhiều nông trại khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Dần dần, anh được tin tưởng giao quản lý nhóm lao động, học cách điều phối công việc, rồi làm khoán theo sản lượng.

"Làm khoán giúp tôi tự chủ hơn, được sắp xếp thời gian theo ý mình. Chỉ cần làm giỏi, làm nhanh là thu nhập tăng gấp rưỡi", anh chia sẻ.

Thu nhập của Ngọc hiện khoảng 1.500 đô la Úc mỗi tuần, tương đương 25 triệu đồng – mức đáng mơ ước với nhiều lao động trẻ. Nếu nhận thêm việc ở các nông trại khác, con số ấy có thể lên tới 1.800 đô, tức hơn 30 triệu đồng mỗi tuần. Nhưng với anh, tiền không phải tất cả.

"Điều quan trọng là được làm việc trong môi trường tôn trọng lao động và học được nhiều điều mới mỗi ngày", anh nói.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, Ngọc quyết định mở một doanh nghiệp nhỏ, hợp tác cùng người bạn Úc trồng rau củ Việt Nam để cung cấp cho các chợ tại Melbourne và Sydney.

"Họ có đất, máy móc, mình bỏ công chăm sóc. Khi thu hoạch thì chia đôi sản lượng", anh kể, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Doanh thu từ mô hình này giúp anh tăng gần gấp đôi thu nhập, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để định cư lâu dài. Với anh, đó không chỉ là thành công về kinh tế, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của người lao động Việt trên đất khách.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, Ngọc quyết định mở một doanh nghiệp nhỏ (Ảnh: NVCC).

Hành trình trưởng thành và những trải nghiệm không quên

Sau nhiều năm sống và làm việc tại xứ sở chuột túi, chị Hiền nhận ra giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở sự trưởng thành và cách nhìn mới về lao động.

"Làm nông ở đây là một nghề chuyên nghiệp thực sự. Người lao động được hướng dẫn tỉ mỉ về an toàn, sức khỏe và kỹ thuật. Chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi, cơ hội luôn rộng mở", chị nói.

Cả hai đều cho rằng nước Úc đang "khát" lao động nông nghiệp có kỹ năng. Dân số già hóa khiến họ thiếu nhân lực trẻ, nhưng không phải ai cũng đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và công nghệ.

"Nếu có ý định sang Úc, bạn nên chuẩn bị kỹ về tài chính và ngoại ngữ. Hai yếu tố này giúp bạn tự tin hơn, vượt qua mọi khó khăn ban đầu", anh Ngọc chia sẻ.

Tuy vậy, cuộc sống ở nông trại cũng không hề dễ dàng. Những vùng xa trung tâm, thưa dân cư khiến người lao động phải làm quen với cảm giác cô đơn.

"Phải học cách sống một mình, yêu thiên nhiên nhưng cũng phải biết tôn trọng và hiểu rõ nó. Thiên nhiên nơi đây hùng vĩ nhưng khắc nghiệt - chỉ một bất cẩn nhỏ cũng có thể đối mặt rắn độc hay thời tiết cực đoan", chị Hiền tâm sự.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, cả anh Ngọc và chị Hiền đều tin rằng lựa chọn sang Úc là bước ngoặt lớn trong đời. Họ đến với nông nghiệp bằng đôi tay, nhưng giữ được vị thế nhờ trí tuệ và sự bền bỉ.

"Tôi không còn sợ khi bắt đầu bằng con số "0". Khi bạn chuẩn bị đủ, cơ hội sẽ đến - như cách chúng tôi đã tìm thấy tương lai từ những cánh đồng chuối ở Úc", anh Ngọc nói.

Mai Duyên