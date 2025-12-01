Hàn Quốc thiếu hụt nhân lực ngành y khiến nam sinh tử vong thương tâm

Một nam sinh 18 tuổi sống tại TP Busan (Hàn Quốc) đã tử vong vào tháng trước, sau khi bị nhiều bệnh viện liên tiếp từ chối tiếp nhận trong suốt hơn một giờ. Sự việc khiến dư luận lo ngại sâu sắc về tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên ngành cấp cứu vốn đang ngày càng trầm trọng tại Hàn Quốc.

Xe cấp cứu đỗ trước một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Newsis).

Theo thông tin được công bố, dù xuất hiện các dấu hiệu nghiêm trọng cần được cấp cứu, nam sinh vẫn bị hơn 10 bệnh viện từ chối. Các cơ sở y tế đưa ra lý do từ chối là bởi thiếu dịch vụ thần kinh nhi khoa hoặc không được phép tiếp nhận bệnh nhân vị thành niên bị ngừng tim. Tại Hàn Quốc, bệnh nhân dưới 18 tuổi được phân loại thuộc nhóm nhi khoa.

Dữ liệu từ nhật ký cuộc gọi cấp cứu do nghị sĩ Yang Bu-nam (Đảng Dân chủ Hàn Quốc) công bố cho thấy đội ngũ cấp cứu đã liên hệ tổng cộng 14 bệnh viện trước khi tìm được nơi có thể tiếp nhận bệnh nhân. Đầu tiên, 4 bệnh viện lớn ở Busan đều từ chối, tiếp đó là 8 bệnh viện khác tại Busan và các thành phố lân cận như Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang).

Sau gần một giờ chờ đợi trong xe cấp cứu, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim. Ở lần liên hệ thứ 15, xe cấp cứu mới được phép chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng nam sinh đã được xác nhận tử vong ngay khi tới nơi.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về những bất cập trong hệ thống chăm sóc cấp cứu của Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ nhi khoa và bác sĩ hồi sức cấp cứu.

Đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi Luật Dịch vụ Cấp cứu, trao quyền quyết định lớn hơn cho nhân viên cấp cứu trong việc lựa chọn nơi chuyển bệnh nhân. Theo quy định mới, các trung tâm điều phối cấp cứu khu vực sẽ chịu trách nhiệm chỉ định bệnh viện tiếp nhận, thay thế cho quy trình phải tham khảo ý kiến các bác sĩ tại bệnh viện như trước đây.

Tuy nhiên, Hiệp hội Y học Cấp cứu Hàn Quốc bày tỏ phản đối mạnh mẽ. Hiệp hội cảnh báo quy định mới có thể khiến nhiều xe cấp cứu ùn ứ trước phòng cấp cứu và làm chậm quá trình tiếp nhận những bệnh nhân khác.

Tổ chức này cũng cho rằng việc ưu tiên bệnh viện gần nhất thay vì bệnh viện phù hợp nhất về chuyên môn (chẳng hạn như cơ sở có khả năng can thiệp tim mạch cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim) có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ cấp cứu nhấn mạnh rằng nút thắt nằm ở tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa và năng lực điều trị sau nhập viện, chứ không phải ở quy trình điều phối bệnh nhân. Họ cho rằng đây mới là nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều bệnh viện liên tục từ chối tiếp nhận các ca cấp cứu nặng.