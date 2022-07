Giáo viên hợp đồng miền núi sập bẫy "chạy" biên chế

Ngày 8/7, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an huyện Kỳ Sơn đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1982), để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chung từng là giáo viên một trường tiểu học tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Chị L.T.B., giáo viên hợp đồng tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trình báo về việc bị Chung lừa đảo, chiếm đoạt hơn 150 triệu. Theo trình bày của nữ giáo viên này, vào năm 2019, qua mối quan hệ xã hội, chị quen biết Nguyễn Văn Chung. Biết chị B. có nguyện vọng vào biên chế, Chung nói có thời gian công tác trên huyện Kỳ Sơn, quen biết nhiều, có thể giúp.

Trong thời gian này, Chung nhiều lần yêu cầu chị B. chuyển tiền để "quan hệ", lo việc vào biên chế. Tưởng thật, chị B. đã chuyển tổng cộng 153 triệu đồng cho Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì Chung không thực hiện đúng như cam kết, cũng không trả lại tiền cho chị B.

Tương tự, chị M.T.H. (trú huyện Kỳ Sơn) có em gái vừa tốt nghiệp đại học, có nhu cầu xin việc làm. Nguyễn Văn Chung hứa hẹn giúp đỡ em gái chị H. và chiếm đoạt của nạn nhân 180 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Chung khai do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo, lấy tiền trả nợ. Bước đầu, Chung thừa nhận hành vi lừa đảo đối với chị L.T.B. và M.T.H., chiếm đoạt tổng cộng 333 triệu đồng của hai nạn nhân.

Theo nguồn tin riêng, Nguyễn Văn Chung đang bị điều tra do liên quan đến nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự ở nhiều địa phương khác. Hiện ngành chức năng đang thông báo tìm bị hại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các hành vi phạm tội của cựu giáo viên này.