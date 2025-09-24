Thợ bảo dưỡng xe điện được săn đón, trả lương đến 71,5 triệu đồng/tháng

Ngành công nghiệp NEV tại Trung Quốc đang trên đà phát triển với tốc độ kỷ lục. Số lượng người dùng NEV ngày càng nhiều kéo theo nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng cũng tăng vọt.

Thu nhập của kỹ thuật viên bảo dưỡng xe điện tại Trung Quốc đang được cải thiện rất tốt. Một số doanh nghiệp sẵn sàng trả lương đến 71,5 triệu đồng/tháng, khiến công việc này dần trở thành nghề có thu nhập cao.

Một thợ bảo dưỡng ô tô đang làm việc tại nhà máy (Ảnh: AC).

Tính đến hết năm 2024, thị trường NEV tại Trung Quốc đã đạt doanh số 31,4 triệu chiếc. Tuy nhiên, cả thị trường lại có chưa đến 20.000 công ty chuyên về dịch vụ bảo dưỡng và thiếu hơn 100.000 kỹ thuật viên.

Để thu hút nhân lực, các doanh nghiệp liên tục tăng lương, chế độ đãi ngộ. Trong khi kỹ thuật viên bảo dưỡng xe xăng có thu nhập trung bình 17,8-35,7 triệu đồng/tháng, thợ xe điện được trả cao hơn, khoảng 28,5-53,6 triệu đồng/tháng.

Họ được trả lương hậu hĩnh do công việc này đòi hỏi thợ phải có trình độ, kỹ năng chuyên môn cao, có khả năng vận hành an toàn hệ thống và quản lý pin, thiết bị điện áp cao, đồng thời thành thạo các thiết bị chẩn đoán thông minh.

Mặc dù nhiều nhà máy và đại lý xe điện đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn, tình trạng thiếu hụt nhân lực vẫn kéo dài. Trước thử thách đó, Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch từng bước hình thành hệ thống đào tạo và huấn luyện kỹ thuật viên cho ngành này.

Theo một trường đào tạo chuyên về NEV ở vùng ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc), trường này đã đào tạo hơn 100.000 học viên và đang tiếp nhận học viên đến từ các quốc gia vùng Đông Nam Á và Trung Đông.

Tại Nhật Bản, các chuyên gia dự đoán trong tương lai, kỹ thuật viên có chuyên môn về xe điện sẽ trở thành lực lượng lao động rất quan trọng. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành.

Những năm gần đây, tổng số kỹ thuật viên ô tô tại Nhật Bản chỉ duy trì ở mức 330.000 người. Số lượng người đăng ký lấy chứng chỉ hành nghề đạt mức thấp kỷ lục (35.504 người trong năm 2024). Nguyên nhân chính là do điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ còn kém hấp dẫn. Lực lượng lao động trẻ lại ít quan tâm đến nghề này.

Theo một khảo sát được thực hiện trong năm 2024 của Liên đoàn Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật viên ô tô Nhật Bản, thu nhập bình quân của kỹ thuật viên ngành này là khoảng 4,26 triệu yên/năm (hơn 761 triệu đồng), tăng 2% so với năm 2023. Đến nay, chế độ đãi ngộ vẫn chưa được cải thiện đáng kể, mặc dù ngành này đang thiếu nhân lực trầm trọng.