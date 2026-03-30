Giám đốc gây bức xúc vì lật mặt sau vụ cháy khiến 14 công nhân tử vong

Trong lúc cơ quan chức năng Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một doanh nghiệp ở TP Daejeon khiến 14 người thiệt mạng, một diễn biến mới đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đài SBS cho biết đã thu thập được đoạn ghi âm cuộc họp nội bộ, trong đó ghi lại những phát ngôn gây tranh cãi của giám đốc điều hành công ty. Đáng chú ý, những lời lẽ mang tính xúc phạm lại nhắm vào chính các nạn nhân và gia đình của họ.

Giám đốc gây bức xúc vì lật mặt trong vụ cháy khiến 14 công nhân tử vong (Clip: SBS News).

Theo SBS, đoạn ghi âm được ghi lại trong cuộc họp nội bộ của Công ty An toàn Công nghiệp tại Daejeon.

Trước đó, ông Son Ju - Hwan, Giám đốc công ty, đã đến viếng nhà tang lễ chung đặt tại Tòa thị chính Daejeon trong 2 ngày liên tiếp, cúi đầu xin lỗi và bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời nói rằng không biết phải nói gì trước gia quyến.

Tuy nhiên, trong cuộc họp nội bộ tại nhà máy ở phường Daehwa, ông Son lại thể hiện thái độ khác khi đề cập đến các thông tin trên báo chí, đồng thời yêu cầu xác định người đã cung cấp thông tin cho truyền thông.

“Này, nói đi, đứa nào đã gặp (phóng viên)… mà về chuyện đó thì (phía công ty) lại không có bất kỳ lời giải thích nào”, ông nói.

Khi có ý kiến đề xuất đến gặp gia đình các nạn nhân, ông tiếp tục phát ngôn: “Cứ đứng yên đã. Gia quyến hay (chửi thề) gì thì cũng mặc kệ!”.

Trong cuộc họp, ông Son cũng nhấn mạnh cần giải thích để gỡ hiểu lầm trước các thông tin từ truyền thông: “Chẳng phải bây giờ phải giải thích để gỡ hiểu lầm sao!”.

Đoạn ghi âm dài khoảng 6 phút cho thấy vị giám đốc này phủ nhận các nghi vấn do báo chí nêu ra, bao gồm việc bố trí khu vực nghỉ ngơi không phép và công tác quản lý dung dịch dầu cắt gọt còn lỏng lẻo, cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ hỏa hoạn.