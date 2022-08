Giám đốc bệnh viện công tới trường đại học chiêu mộ bác sĩ

Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị đang có chỉ tiêu tuyển dụng 30 nhân sự, trong đó có 20 bác sĩ đa khoa và 10 cử nhân kỹ thuật viên y học (chẩn đoán hình ảnh), cử nhân gây mê, cử nhân phục hồi.

Để bổ sung cho số nhân sự đang có nhu cầu tuyển dụng này, ông Trường trực tiếp "chiêu mộ" các bác sĩ, kỹ thuật viên tương lai qua chương trình "Ngày hội việc làm" vừa được tổ chức tuần qua tại Hà Nội. Đây là bệnh viện công lập duy nhất tại Nghệ An trực tiếp tham gia tư vấn, tuyển dụng bác sĩ tại chương trình này.

"Chúng tôi trực tiếp cung cấp về thông tin tuyển dụng, các chế độ đãi ngộ và đối thoại với các bác sĩ tương lai để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp mọi thắc mắc của các bạn sinh viên. Với những sinh viên đáp ứng các điều kiện và yêu cầu công tác tại bệnh viện, chúng tôi cam kết các bạn sẽ được phát triển chuyên môn tối đa", bác sĩ Trường thông tin.

Sau khi được cung cấp các thông tin, có khoảng 50 bác sĩ, kỹ thuật viên đăng ký tham gia tuyển dụng, chủ yếu là sinh viên quê ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện nếu đồng ý "đầu quân" cho bệnh viện sẽ được ký kết hợp đồng ngay tại chỗ.

Cùng với việc duy trì tư vấn, tuyển dụng tại trường học, 3 năm nay, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh thực hiện chính sách "nuôi" các sinh viên đã đỗ bác sĩ nội trú. Trong quá trình học, các bác sĩ nội trú tương lai được phía bệnh viện đài thọ chi phí học trong vòng 3 năm học kèm cam kết sau khi ra trường, đội ngũ này sẽ về bệnh viện công tác.

"Bằng cách này, chúng tôi đã tuyển dụng 13 bác sĩ nội trú có năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao về công tác tại bệnh viện", bác sĩ Trường cho biết thêm.

Quê Nghệ An, khi bước chân vào trường Đại học Y Hà Nội, anh Trần Quốc Trường (24 tuổi, học ngành bác sĩ đa khoa) luôn có nguyện vọng trở về quê công tác. Tốt nghiệp loại khá, cơ hội việc làm của anh Trường có thể nói là cao.

Tuy nhiên, để tìm được môi trường làm việc tốt, trang thiết bị hiện đại, mặt bệnh đa dạng, có cơ hội rèn luyện và phát triển chuyên môn cũng như có mức thu nhập tương xứng khiến Trường cũng phải cân nhắc khá nhiều.

"Tôi vừa hoàn thành kỳ thi bác sĩ nội trú, đang chờ kết quả nhưng biết có chương trình "Ngày hội việc làm" nên đến tham gia. Sau khi được nghe tư vấn, sàng lọc, tôi thấy khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phù hợp với chuyên môn đào tạo, cũng như nguyện vọng nghề nghiệp của mình.

Ngoài mức lương chấp nhận được với một bác sĩ mới ra trường, tôi còn được cam kết cử đi học lấy chứng chỉ hành nghề trước khi về làm việc chính thức. Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cho biết, nếu tôi đậu nội trú và cam kết về làm việc, bệnh viện sẽ đài thọ học phí, chi phí sinh hoạt và có một khoản lương cứng trong thời gian đi học", anh Trường cho hay.

Theo nhẩm tính của anh Trường, chỉ riêng học phí nội trú 3 năm rơi vào khoảng 150 triệu đồng, thêm khoản chi phí sinh hoạt tối thiểu cũng 3 triệu/tháng... thì đây là khoản hỗ trợ đáng cân nhắc đối với các bác sĩ nội trú tương lai trong điều kiện kinh tế gia đình không dư giả. Tất nhiên, kèm với việc hỗ trợ chi phí đào tạo sẽ có các điều kiện ràng buộc về thời gian công tác.

"Hiện tôi cũng đang cân nhắc về cơ hội việc làm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh", anh Trường cho hay.

Theo ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, tính đến tháng 7/2022, có 119 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Nghệ An xin thôi việc, trong đó quá nửa là bác sĩ. Nghệ An là địa phương đứng thứ 2 trong các tỉnh Bắc Trung Bộ có số nhân viên tế xin nghỉ việc, chỉ sau tỉnh Thanh Hóa. Có 2/3 số người nghỉ việc dịch chuyển từ các cơ sở y tế công lập sang cơ sở y tế tư, còn lại là xin nghỉ việc vì lí do sức khỏe hoặc các lý do cá nhân khác.