Giá dưa hấu giảm sốc sau Tết, nông dân lỗ nặng

Khác với không khí tấp nập thu hoạch những năm trước, nhiều cánh đồng dưa hấu tại xã Uar, Gia Lai năm nay trầm lắng. Sau Tết Nguyên đán, giá dưa hấu giảm mạnh, khiến thương lái thưa thớt, nông dân đối mặt với thua lỗ nặng nề.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá dưa hấu dao động hơn 6 triệu đồng/sào (500m2). Tuy nhiên, hiện mức giá này đã giảm xuống chỉ còn 2-3 triệu đồng/sào. Dưa bán tại các chợ đầu mối cũng chỉ đạt 1.000-1.500 đồng/kg.

Thương lái thưa thớt đến thu mua dưa hấu cho nông dân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chị Nguyễn Thị Bích Phương (xã Phú Túc, Gia Lai) đang ngậm ngùi cắt bán 78 sào dưa hấu với giá 2,5 triệu đồng/sào. Chị Phương cho biết gia đình đã đầu tư hơn 680 triệu đồng, trong đó gần 500 triệu đồng là tiền vay ngân hàng. Sau khi bán, gia đình chỉ thu về hơn 180 triệu đồng, lỗ gần nửa tỷ đồng.

Theo chị Phương, sau Tết, giá dưa hấu bất ngờ giảm sâu khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp. Dưa quả đẹp mới được thương lái lựa chọn mua với giá 2,5 triệu đồng/sào.

“Lỗ quá nhưng không cắt bán thì dưa hấu cũng hư hỏng. Gia đình đành bán rẻ để thương lái vào hái, rồi thu dọn lán trại về nhà”, chị Phương buồn bã chia sẻ.

Chị Phương lỗ gần nửa tỷ đồng do giá dưa hấu xuống thấp (Ảnh: Phạm Hoàng).

May mắn hơn, gia đình chị Phạm Thị Hải (xã Tây Sơn, Gia Lai) đã bán sớm 100 sào dưa với giá 4 triệu đồng/sào. Dù vẫn lỗ hơn 200 triệu đồng so với chi phí đầu tư, chị Hải cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất dưa hấu đạt khá cao nhưng giá lại xuống thấp gần như chạm đáy. Làm nghề này phải chấp nhận rủi ro, năm lỗ thì cố bám trụ, hy vọng vụ sau sẽ khá hơn”.

Ông Nguyễn Thành Thu (phường An Nhơn Bắc, Gia Lai), một thương lái cho biết việc thu mua dưa gặp nhiều khó khăn do giá thấp và nhiều nông dân vẫn chần chừ, hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Ông Thu vận chuyển dưa đến các thị trường như Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM, nhưng tình hình mua bán đều không mấy khả quan.

Nhiều hệ thống siêu thị hỗ trợ nông dân Gia Lai bán dưa hấu không lợi nhuận (Ảnh: Chí Anh).

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết toàn xã có hơn 400ha dưa hấu, trong đó hơn một nửa đã thu hoạch trước Tết. Theo ông Vân, giá dưa giảm mạnh sau Tết đã gây thua lỗ nặng cho nhiều hộ dân, đồng thời chi phí vận chuyển tăng cao cũng ảnh hưởng đến hoạt động thu mua của thương lái.

Địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hỗ trợ thu mua dưa hấu với mức giá tốt hơn.

Trước tình hình này, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã đề nghị các hệ thống phân phối, siêu thị hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Nhiều hệ thống siêu thị tại miền Trung - Tây Nguyên đã hưởng ứng chương trình “Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai”, bán dưa hấu ruột đỏ không lợi nhuận với giá 7.500-8.500 đồng/kg. Chương trình này dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn dưa hấu, góp phần giảm bớt khó khăn cho nông dân Gia Lai.