Nông dân ăn Tết ngoài đồng trông đợi giá dưa hấu tăng

Hàng nghìn hecta dưa hấu tại các xã Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc (phía Tây tỉnh Gia Lai) đang bước vào giai đoạn sinh trưởng cuối, chuẩn bị thu hoạch sau Tết. Đây là thành quả của những nông dân từ phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk “ngược núi” lên thuê đất canh tác, bám trụ đồng ruộng xuyên Tết trong những căn chòi tạm bợ.

Khoảng 2.000ha dưa hấu tại khu vực này đã phát triển tốt nhờ thời tiết thuận lợi trước Tết, hứa hẹn năng suất cao với những trái dưa to, tròn đều, vỏ xanh bóng. Tuy nhiên, niềm vui của bà con chưa trọn vẹn khi giá dưa hiện chỉ còn 5.000-6.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ dân không khỏi lo lắng.

Người dân ở đồng bằng ngược núi lên thuê đất, dựng lán trồng dưa hấu (Ảnh: Chí Anh).

Ông Trần Mậu Tư, trú tại xã Tây Sơn, Gia Lai đã vượt hơn 200km để thuê 2ha đất tại xã Phú Túc, dựng chòi tạm để tiện chăm sóc. Dù chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến kỳ thu hoạch, nhưng việc thương lái chưa thống nhất giá thu mua khiến gia đình ông Tư đứng ngồi không yên.

Theo ông Tư, chi phí đầu tư năm nay tăng cao, lên đến hơn 150 triệu đồng/ha. Nếu giá thu mua dưới 10.000 đồng/kg, người trồng dưa sẽ không có lãi, thậm chí thua lỗ.

“Tết đến nhớ người thân và quê hương lắm. Nhưng vì mưu sinh nên vợ chồng tôi đành đón Tết giữa lán, để tiện chăm sóc vụ dưa. Hy vọng sau Tết giá dưa tăng, lúc đó gia đình sẽ về sum họp muộn”, ông Tư chia sẻ.

Người dân lo lắng khi giá dưa hấu giáp Tết đang xuống thấp (Ảnh: Chí Anh).

Tương tự, anh Đỗ Văn Công, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai cũng đang tất bật chăm sóc 2ha dưa hấu. Với hơn 300 triệu đồng đầu tư, anh Công hy vọng giá cả ổn định sau Tết để bù đắp chi phí. Anh túc trực ngày đêm tại chòi tạm giữa ruộng, cẩn thận chăm sóc từng luống dưa.

Xã Phú Túc, với hơn 1.000ha dưa, là một trong những địa phương có diện tích trồng dưa lớn nhất khu vực. Bà Trương Thị Mười, trú ở xã Phú Túc cho biết, dù năng suất khả quan, giá dưa hiện tại chỉ khoảng 6.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Bà con đang cố gắng giữ dưa lại qua Tết, mong giá cả nhích lên để giảm bớt áp lực chi phí.

Một số thương lái thu mua dưa hấu chín đầu vụ của bà con khu vực Tây Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Ông Đặng Hoài Châu, Chủ tịch UBND xã Phú Túc, cho biết chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm sản xuất. Ông hy vọng dưa được mùa, được giá sẽ không chỉ giúp người trồng phấn khởi mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Giữa cánh đồng rộng lớn, những căn chòi tạm vẫn sáng đèn mỗi đêm. Khi người dân khắp nơi rộn ràng đón Tết, những nông dân này vẫn âm thầm bám ruộng, chăm chút từng trái dưa, chờ ngày thu hoạch với niềm tin về một mùa xuân khởi sắc.