Gen Z bỡ ngỡ khi đi làm, lúng túng học từ những điều cơ bản

Informa Markets tiến hành các khóa học thử nghiệm đầu tiên tại chi nhánh ở Hong Kong (Trung Quốc).

Nguyên nhân của việc xuất hiện những khóa học này là do các nhà quản lý nhận thấy sự khó khăn trong quá trình hợp tác với nhóm nhân sự Gen Z (thế hệ Z - những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012).

Sự gia nhập của thế hệ Z trong thị trường lao động đang tạo nên những vấn đề đặc thù, xuất phát từ sự khác biệt thế hệ (Ảnh minh họa: SCMP).

Gen Z được xem là thế hệ "công dân số", nhiều thanh niên thuộc thế hệ này vốn quen sống ảo trên mạng xã hội, thiếu các kỹ năng tương tác trong đời sống thực.

Nhận thấy những vấn đề có tính hệ thống tồn tại trong nhóm nhân sự thuộc thế hệ Z, Informa Markets quyết định tiến hành những khóa học dạy các kỹ năng cơ bản khi đi làm dành cho nhóm nhân sự trẻ mới gia nhập doanh nghiệp.

Jolly Lam, nhân viên quản lý tại Informa Market Hong Kong (Trung Quốc) cho hay: "Nhóm nhân sự thế hệ Z vốn quen với các tương tác trực tuyến trên mạng, nhưng họ lại thiếu kỹ năng tương tác trực tiếp giữa người với người. Điều này gây nên những cản trở đối với việc hòa nhập vào môi trường làm việc. Có những điều rất cơ bản, có những luật bất thành văn, nhưng các bạn trẻ lại không biết".

Khóa học đào tạo cách ứng xử chuyên nghiệp mà Informa Market dành cho nhân sự thế hệ Z bao gồm dạy về chuẩn mực trang phục, cách biểu đạt thông qua ngôn ngữ cơ thể khi tương tác trong công việc, cách giao tiếp và sử dụng ngôn từ với khách hàng và đồng nghiệp...

Bà Lam cho biết có những nhân sự không phân biệt được giữa ăn vận thời trang và ăn vận lịch sự khi đi làm, họ mặc áo crop top đi gặp khách hàng và nghĩ chỉ cần mặc đẹp là được.

Cũng theo bà Lam, các khóa học dành riêng cho nhân sự thế hệ Z đã được doanh nghiệp bắt đầu tiến hành từ năm ngoái và đang đưa lại những hiệu quả tích cực. Dù vậy, cũng có những lúc nhân sự trẻ lên tiếng và không đồng tình với những gì được truyền đạt trong khóa học.

"Chúng tôi cũng phải nhìn nhận một thực tế là có nhiều nhân sự trẻ có cách làm riêng để đạt được hiệu quả công việc. Khi họ có lập luận rõ ràng thì chúng tôi cần phải tôn trọng cách nghĩ cũng như cách xử lý vấn đề của họ", bà Lam cho hay.

Ông Andy Luk Kwok-kwan, Phó Chủ tịch Viện Quản lý Nhân sự Hong Kong, đánh giá văn hóa công sở sẽ dần có sự thay đổi khi thế hệ Z gia nhập thị trường lao động ngày càng đông đảo.

"Trước đây, một người phụ trách công việc gì thì họ sẽ được doanh nghiệp đào tạo đúng những kỹ năng phục vụ cho công việc ấy. Nhưng hoạt động đào tạo trong các doanh nghiệp sẽ dần phải thay đổi để phù hợp với độ tuổi của từng nhóm người lao động, đặc biệt là nhóm lao động trẻ thuộc thế hệ Z”, ông Luk nói.