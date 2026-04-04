Đức giới thiệu việc làm miễn phí, giúp người Việt tránh phí môi giới đắt đỏ

Mới đây, Đức triển khai chiến dịch “Con đường đến Đức” (#WegNachDeutschland), nhằm cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ người lao động khỏi rủi ro bị khai thác bởi các công ty môi giới chi phí cao.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch này, Đức sẽ tổ chức hoạt động giới thiệu miễn phí các vị trí đào tạo nghề tại Đức đến người Việt. Nhiều doanh nghiệp còn sẵn sàng hỗ trợ chi phí học tiếng và vé máy bay cho ứng viên.

Người Việt tìm hiểu cơ hội học tập và làm việc tại Đức (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Đức tại TPHCM).

Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 5, các cơ quan đại diện, các tổ chức của Đức cùng đối tác Việt Nam sẽ phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) để đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ về cơ hội cũng như những thách thức khi học tập và làm việc tại quốc gia này. Mục tiêu là giúp người Việt tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, hiểu rõ cả cơ hội lẫn rủi ro, từ đó đưa ra quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, Đức sẽ tổ chức Ngày hội nghề nghiệp vào sáng 11/4 (từ 8h30 đến 12h) tại Viện Goethe Hà Nội, nhằm triển khai các hoạt động tìm hiểu về các chương trình đào tạo nghề, cơ hội việc làm và học tập tại Đức.

Trong bối cảnh đó, Đức đang ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ du học sinh nghề, người lao động và sinh viên Việt Nam. Mỗi năm, các cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam cấp khoảng 10.000 thị thực đào tạo nghề, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lao động châu Âu cho lực lượng lao động trẻ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dân số già hóa diễn ra trên diện rộng, nền kinh tế Đức đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Đây được xem là cơ hội hấp dẫn để người trẻ Việt Nam tìm kiếm việc làm, phát triển kỹ năng và xây dựng sự nghiệp lâu dài tại châu Âu.

Không chỉ lao động có tay nghề cao mới được hưởng mức thu nhập tốt, ngay từ khi tham gia chương trình đào tạo nghề kép, học viên đã được nhận lương. Mô hình này kết hợp giữa đào tạo thực hành tại doanh nghiệp và học lý thuyết tại trường nghề, được coi là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của nền kinh tế Đức.