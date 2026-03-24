Hơn 1.700 vị trí việc làm ở nước ngoài, lương cao nhất 90 triệu đồng/tháng

Ngày 24/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn nghề.

Chương trình thu hút sự tham gia của 16 doanh nghiệp, đơn vị với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 12.233 lao động, học viên.

Các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng cung cấp thông tin, thị trường lao động cho học sinh, sinh viên (Ảnh: Quách Tuấn).

Trong đó có 8 đơn vị tư vấn du học, tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu là các thị trường Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… với hơn 1.703 chỉ tiêu; 6 đơn vị tuyển dụng lao động làm việc trong nước với 9.960 chỉ tiêu.

Ngoài ra, có 2 đơn vị đào tạo nghề, cơ sở dạy ngoại ngữ tuyển dụng, tuyển sinh 570 chỉ tiêu.

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cho biết phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tiếp cận trực tiếp với lực lượng lao động trẻ chuẩn bị gia nhập thị trường lao động.

Đây cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Tại phiên giao dịch việc làm, đại diện các đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh đã cung cấp thông tin, tư vấn định hướng, hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm hiểu và đăng ký ứng tuyển những công việc phù hợp với khả năng của mình.

Bà Nguyễn Thị Minh Anh, đại diện một doanh nghiệp tuyển dụng đến từ Hà Nội cho biết công ty mong muốn tuyển dụng thêm 200 lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài.

“Đối với lao động làm việc trong nước, mức lương mới từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng. Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài, tùy theo thị trường, năng lực chuyên môn, thu nhập cũng khác nhau. Tại thị trường Nhật Bản, mức lương từ 25 đến 50 triệu đồng/tháng; thị trường Đức, mức lương từ 60 đến 90 triệu đồng/tháng”, bà Anh chia sẻ.