Đức truy quét tiệm làm móng, lộ số phận nổi chìm của thợ Việt

Giữa tháng 1/2026, nhà chức trách Đức mở một đợt kiểm tra, khám xét quy mô lớn nhắm vào hoạt động bị nghi liên quan đưa người nhập cư trái phép, lao động "chui" và trốn thuế trong lĩnh vực nail (dịch vụ làm móng).

Hơn 1.000 nhân viên thuộc cảnh sát liên bang, hải quan, điều tra thuế, công tố đồng loạt khám xét 49 địa điểm gồm cơ sở kinh doanh và nơi ở tại 5 bang: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen và Niedersachsen.

Tâm điểm vụ án là một nghi phạm 56 tuổi ở Düsseldorf, bị nghi hoạt động theo "tính chất thương mại" và theo "băng nhóm" với hành vi tổ chức đưa người nước ngoài vào Đức, đồng thời bị điều tra về dấu hiệu giữ lại tiền công/tiền đóng góp và trốn thuế.

Một tiệm móng của người Việt ở Đức bị niêm phong (Ảnh: Nguyễn Thúy Vi).

Truyền thông Đức dẫn thông tin từ thông cáo chung của cơ quan chức năng cho biết người này bị cáo buộc đã vận hành hệ thống cơ sở (trong đó có các tiệm nail) nhiều năm và bị nghi tuyển dụng thợ là người Việt Nam không có giấy phép cư trú.

Trong đợt truy quét này, cơ quan điều tra đã thi hành 3 lệnh bắt tại Düsseldorf và Dortmund, bắt giữ nghi phạm chính và hai nữ quản lý tiệm nail (36 và 44 tuổi). Thiệt hại ước tính về nguồn thu thuế và quỹ an sinh được nêu là hơn 7 triệu euro. Đồng thời, nhà chức trách tiếp tục điều tra 24 nghi phạm khác.

Công dân Việt Nam thường được nhắc đến trong các vụ liên quan đến ngành nail nhiều năm qua. Một mặt, ngành nail được xem là lĩnh vực dễ phát sinh lao động không khai báo do đặc thù là dịch vụ quy mô nhỏ, nhiều cơ sở hoạt động độc lập, trong khi việc kiểm soát hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và kê khai thuế phụ thuộc nhiều vào chủ tiệm.

Mặt khác, một số nguồn báo chí quốc tế cho thấy trong các đường dây đưa người trái phép, tiệm nail đôi khi trở thành nơi người di cư không giấy tờ được bố trí làm việc để trả các khoản chi phí cho hành trình sang châu Âu.

Năm 2020, AP đưa tin cảnh sát Đức truy quét một đường dây bị cáo buộc đưa người Việt vào Đức, thu phí từ khoảng 5.000-20.000 USD và nhiều người nhập cư không giấy tờ sau đó phải làm việc tại tiệm nail, nhà hàng hoặc xưởng may để trả khoản nợ này.

Bất kỳ ai chú ý khi đi qua các trung tâm đô thị ở Đức đều có thể nhận thấy sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các tiệm làm móng mới. Riêng tại Berlin, theo Phòng Công nghiệp và Thương mại, hiện có 1.182 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này, tăng khoảng 150 cơ sở so với năm trước. Các tiệm mang những cái tên như My Nails hay Beauty Nails.

Theo hiệp hội ngành nghề Cosmetic Professional, doanh thu toàn ngành trên phạm vi cả nước có thể đạt khoảng 420 triệu euro vào năm 2025. Trong khi đó, Hiệp hội Thiết kế Móng Đức ước tính khoảng 60.000 người đang làm việc trong lĩnh vực này, và khoảng hai phần ba số tiệm do người Việt làm chủ.

Theo WorldCrunch, sự phổ biến của nghệ thuật vẽ móng được thúc đẩy bởi mạng xã hội. Các studio nơi một bộ móng mới có thể có giá lên đến 100 euro thường nằm ngoài khả năng chi trả của khách hàng trẻ tuổi. Điều này làm tăng nhu cầu về các lựa chọn thay thế rẻ hơn. Nhưng sự bùng nổ này cũng có mặt trái. Người trẻ Việt Nam đang bị bóc lột để tạo ra những mức giá thấp hơn cho dịch vụ này.

Sự bùng nổ của các dịch vụ làm móng giá rẻ đặt hoài nghi về việc lao động trẻ Việt Nam đang bị bóc lột (Ảnh: Joerg Carstensen/DPA/ZUMA).

Các nhà điều tra cho biết hiện chưa có con số thống kê chính xác về số người bị ảnh hưởng bởi tình trạng bóc lột lao động và buôn người trong ngành làm móng, do nhiều trường hợp có thể chưa được phát hiện hoặc chưa được báo cáo.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh rằng không thể đồng nhất toàn bộ các tiệm làm móng do người Việt điều hành với hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo đánh giá của họ, tình trạng người lao động làm việc không được đăng ký hợp lệ, không có hợp đồng đầy đủ hoặc không được đóng bảo hiểm xã hội vẫn tồn tại trong lĩnh vực này.

Tài liệu điều tra của cơ quan chức năng Đức cho thấy, tại châu Âu, các mạng lưới môi giới thường quảng bá việc làm trong các tiệm làm móng với mức lương hấp dẫn, song đi kèm là những khoản chi phí trung gian rất cao. Chính các khoản phí này khiến nhiều người lao động rơi vào tình trạng nợ nần ngay từ khi bắt đầu hành trình di cư. Một số cơ quan điều tra ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam được đưa đến Đức không thông qua kênh chính thức, sau đó phải làm việc trong những môi trường tiềm ẩn nguy cơ bị khai thác và bóc lột lao động.